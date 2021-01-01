في Galaxy S23 Ultra قد لا تحصل الكاميرا المقربة على ترقيه

واحدة من أقوى المزايا في هواتف سامسونج الرائدة فائقة الدقة هي الكاميرا المقربة التي توفر تقريب بصري 10x. يتميز Galaxy S22 Ultra بكاميرا تليفوتوغرافي توفر تقريب بصري 10x. ومن المتوقع أن لا تتم ترقية هذه الميزة في الرائد القادم من Galaxy S23 Ultra ، حيث يدعي تقرير جديد أن سامسونج ستلتزم بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل و 10x زووم بصري لجهاز Galaxy S23 Ultra.
وفقاً لـ GalaxyClub الذي يقول أن المواصفات الأساسية لكاميرا Galaxy S23 Ultra المقربة ستكون تمامًا مثل Galaxy S22 Ultra. من المحتمل أن تتمكن سامسونج من تحسين السينور بطرق أخرى باستخدام بصريات أفضل والتطورات ذات الصلة ، لكن الدقة والتكبير البصري الأقصى سيظلان عند 10 ميجابكسل و 10x على التوالي.
نظرًا لأن هذه النماذج تتميز بكاميرا تليفوتوغرافي أخرى ، فمن غير الواضح ما هي تفاصيل مستشعر الزوم الثاني. ربما ستبقى بدقة 10 ميجابكسل وتقريب بصري 3x أيضًا. أشار تقرير حديث إلى أن Galaxy S23 العادي سيضم هذه الكاميرا. نظرًا لأن سلسلة Galaxy S22 بأكملها تحتوي على هذا المستشعر ، يمكن للمرء أن يفترض أن هذا سيكون مستشعر التقريب الثاني لجهاز Galaxy S23 Ultra.
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