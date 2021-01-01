تطلق سامسونج اللون بورا بيربل الذي طال انتظاره لـ Galaxy S22

ترددت شائعات منذ عدة أسابيع أن سامسونج قد تطلق خيارًا جديدًا للألوان لجهاز Galaxy S22. كشفت العروض المسربة لاحقًا أن هذا سيكون ظلًا جديدًا للأرجواني. أطلقت سامسونج رسميًا خيار اللون الجديد هذا اليوم.
تمتلك سامسونج تاريخًا في إطلاق الهواتف بألوان مختلفة من اللون الأرجواني. بورا بيربل هو أحدث ما تم تصويره على هذا اللون الجذاب. إذا كنت تتساءل عن معنى كلمة بورا ، فهذه الكلمة الكورية للأرجواني.
تقول سامسونج أن اللون الأرجواني يمثل ما تمثله الشركة: "احتضان الفردية ، ودفع الحدود ، والابتكار بلا هوادة في ظل فلسفة الانفتاح". هذا هو التكرار الأخير للون البنفسجي في تشكيلة سامسونج. يختلف بورا بيربل قليلاً عن جميع الألوان السابقة على اللون الأرجواني. إنها مشرقة وملفتة للنظر.
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