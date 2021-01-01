تطلق سامسونج اللون بورا بيربل الذي طال انتظاره لـ Galaxy S22



Galaxy S22 Galaxy S22

ترددت شائعات منذ عدة أسابيع أن سامسونج قد تطلق خيارًا جديدًا للألوان لجهاز Galaxy S22. كشفت العروض المسربة لاحقًا أن هذا سيكون ظلًا جديدًا للأرجواني. أطلقت سامسونج رسميًا خيار اللون الجديد هذا اليوم.



تمتلك سامسونج تاريخًا في إطلاق الهواتف بألوان مختلفة من اللون الأرجواني. بورا بيربل هو أحدث ما تم تصويره على هذا اللون الجذاب. إذا كنت تتساءل عن معنى كلمة بورا ، فهذه الكلمة الكورية للأرجواني.



تقول سامسونج أن اللون الأرجواني يمثل ما تمثله الشركة: "احتضان الفردية ، ودفع الحدود ، والابتكار بلا هوادة في ظل فلسفة الانفتاح". هذا هو التكرار الأخير للون البنفسجي في تشكيلة سامسونج. يختلف بورا بيربل قليلاً عن جميع الألوان السابقة على اللون الأرجواني. إنها مشرقة وملفتة للنظر.

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تقول شركة سامسونج إنها تهدف إلى إثارة الفرح والإبداع. سلطت سونيا تشانغ ، نائب رئيس مجموعة تسويق العلامات التجارية العالمية ، MX Business في سامسونج للإلكترونيات ، الضوء على أن نغمات الباستيل والحيادية لـ بورا بيربل "تجسد التفاؤل والشعور بالهدوء". يشير تشانغ أيضًا إلى أنه بينما يتم توفير خيار الألوان هذا لجهاز Galaxy S22 أولاً ، فإنه سيكون متاحًا أيضًا لـ "أجهزة Galaxy الجديدة والمثيرة" في الأسابيع المقبلة.سيكون Galaxy S22 باللون بورا بيربل متاحًا للشراء بدءًا من 10 أغسطس. وقد أشارت تقارير سابقة إلى إمكانية تقديم خيار اللون هذا لجميع طرازات Galaxy S22 الثلاثة.