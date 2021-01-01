تطبيقات Google هذه تحصل على مزيد من التحسينات لأجهزة أندرويد اللوحية



تطبيقات Google تطبيقات Google

مع إطلاق Android 12L في وقت سابق من هذا العام ، أوضحت شركة جوجل نواياها لجعل أجهزة أندرويد اللوحية والأجهزة القابلة للطي أكثر إنتاجية وسهولة في الاستخدام. وعدت الشركة بإصلاح تصميم 20 من تطبيقاتها حتى يتمكنوا من الاستفادة من الشاشات الأكبر حجمًا. اليوم ، تطرح الشركة تحديثات لبعض هذه التطبيقات.



تطبيقات Google Workspace ، بما في ذلك محرر مستندات Google و جوجل درايف و Google Keep وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google ، هي الأولى في تلقي تحسينات قابلية الاستخدام التي تركز على الجهاز اللوحي. تدعم هذه التطبيقات الآن السحب والإفلات السهل للنصوص والصور.



يمكنك الآن سحب أعمدة من جداول بيانات Google وإفلاتها في مستند في محرر مستندات Google. وبالمثل ، يمكنك سحب صورة من متصفح Google Chrome وإفلاتها في جوجل درايف.

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ميزة أخرى أنيقة نفذتها جوجل مع جوجل درايف هي القدرة على فتح نوافذ متعددة. على سبيل المثال ، يمكنك فتح مجلدين منفصلين في نافذتين والاحتفاظ بهما جنبًا إلى جنب لمقارنة الملفات أو سحب الملفات وإفلاتها من نافذة إلى أخرى. يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على قائمة النقاط الثلاث والنقر على خيار فتح في نافذة جديدة.تعمل الشركة أيضًا على تسهيل العمل على جهاز لوحي من خلال تنفيذ اختصارات لوحة المفاتيح. يمكنك القص والنسخ واللصق والتراجع والإعادة باستخدام نفس اختصارات لوحة المفاتيح التي تستخدمها على الكمبيوتر. يمكنك حتى التنقل حول واجهة المستخدم بسهولة باستخدام مفاتيح لوحة المفاتيح ، مما يحسن سرعة العمل والإنتاجية.ستأتي هذه التحسينات الخاصة بالأجهزة اللوحية إلى أجهزة Galaxy اللوحية من سامسونج مع تحديث One UI 5.0 المستند إلى نظام Android 13 في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل ، اعتمادًا على الطراز. تعمل سامسونج نفسها على تحسين واجهة المستخدم لتطبيقات الأوراق المالية الخاصة بها للهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي على مدار العامين الماضيين.