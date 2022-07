تحصل Galaxy Watch 4 على التحديث التجريبي الخامس لـ One UI Watch 4.5

Galaxy Watch 4 Galaxy Watch 4

بعد أسبوعين من إصدار التحديث التجريبي الرابع ، أصدرت سامسونج التحديث التجريبي الخامس من One UI Watch 4.5 إلى Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic. يعمل تحديث البرنامج الجديد هذا على إصلاح العديد من الأخطاء وتحسين أداء الساعات الذكية.



يحتوي التحديث الجديد على إصدار برنامج ثابت ينتهي بـ ZVG7 ويبلغ حجم تنزيله 169.58 ميجابايت. وفقًا لسجل التغيير ، يعمل التحديث على تحسين استقرار وجه الساعة ، وإصلاح مشكلات الأذونات المتعلقة بمضاعفات الساعة والطقس في وجه ساعة لوحة القيادة الرقمية ، وإصلاح المشكلة المتعلقة بعدم استرداد وجوه الساعة التي تم تنزيلها.



واجه بعض مستخدمي Galaxy Watch 4 الذين يشغلون One UI Watch 4.5 beta مشكلات إغلاق إجبارية أثناء استخدام ميزة Together. قامت الشركة الكورية الجنوبية بإصلاح هذه المشكلة مع التحديث الجديد. قامت الشركة أيضًا بإصلاح مشكلة توافق عرض الفقاعة مع تطبيق Line messaging. أثناء ركوب الدراجات ، سيتم تنشيط الشاشة بسرعة لعرض وجه الساعة. قامت سامسونج أيضًا بتحسين دقة تطبيق Compass المدمج ، وخفض استهلاك الطاقة ، وتحسين أداء الشحن لسلسلة Galaxy Watch 4 مع التحديث التجريبي الجديد.

للتحديث إلى أحدث إصدار تجريبي ، يجب عليك تثبيت أحدث إصدار (2.2.11.220718) من تطبيق البرنامج الإضافي لـ Galaxy Watch ، افتح تطبيق Galaxy Wearable ، واختر Galaxy Watch 4 ، ثم انتقل إلى الإعدادات > راقب تحديث البرنامج ، ثم انقر فوق تنزيل وتثبيت.