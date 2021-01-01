تكنولوجيا
يبحث عملاء شركات الاتصالات الأربعة عن طرق إنشاء محفظة الهاتف المحمول المالية الإلكترونية، لتحويل الأموال وشحن الرصيد، ودفع الفواتير من خلال محفظة الهاتف المحمول، لشركات فودافون وأورنج واتصالات ووي.
طريقة إنشاء محفظة الهاتف المحمول المالية الإلكترونية
فودافون
أورنج
مصر تتراجع مركزين في تصنيف إنترنت المحمول الاتصالات: 7.7 مليون مستخدم جديد لإنترنت المحمول بنهاية أبريل الاتصالات: 96.3 مليون مشترك بخدمات الهاتف المحمول بنهاية أبريل الماضي
اتصالات
وي
عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر
وبلغ عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر وصل لنحو 96.37 مليون مشترك بنهاية أبريل 2022، مقارنة بنحو 100.97 مليون عميل بنهاية أبريل 2021، بمعدل تراجع سنوي سجل 4.56%.
وحسب مؤشرات الخدمة الصادر عن وزارة الاتصالات سجلت نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت 92.4%، مقابل نحو 98.57% بنهاية أبريل 2021 بمعدل انخفاض سنوي 6.17%
وترصد أهل مصر خطوات فتح محفظة الهاتف المحمول المالية الالكترونية للشبكات الأربعة على النحو التالي:
محفظة الهاتف المحمول المالية الإلكترونية
فودافون
أورنج
اتصالات
وي
_ يذهب العميل إلى الفرع الخاص بالشركة.
_ يطلب العميل توفير الخدمة على الرقم الخاص به.
_ إدخال كافة البيانات الخاصة به.
يستلم العميل رسالة نصية على الهاتف الخاص به بالرقم السري والذي يمكنه بعد ذلك أن يقوم بتغييره بسهولة.
فودافون كاش
أورنج كاش
اتصالات كاش
وي باي
شروط الحصول على المحفظة المالية الإلكترونية لشبكات المحمول
يتم الحصول على محفظة واحدة من الشركة على الرقم الواحد.
الخدمة مجانية بشكل كامل عند القيام بتفعيلها لأول مرة.
عند البدء في استخدامها تحصل الشركة على العمولة الخاصة بها.
يجب على العميل أن يقوم بتغيير الرقم السري عندما تصل الرسالة الخاصة بالرقم السري في أول مرة.
فودافون كاش
أورنج كاش
اتصالات كاش
وي باي
مزايا المعاملات التجارية التي تحتاج إلى فتح المحافظ المالية الإلكترونية للهاتف المحمول
فودافون كاش
أورنج كاش
اتصالات كاش
وي باي
يتم من خلالها تحويل وإيداع الأموال إلى كل الأشخاص في كل الأماكن داخل الجمهورية.
تتيح سداد كل الفواتير مثل المياه والغاز والكهرباء.
فودافون كاش
أورنج كاش
اتصالات كاش
وي باي
يمكن التبرع لعدد من الجهات المختلفة.
يمكن استخدامها في شحن الرصيد لكل الأرقام.
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