مواصفات هاتف Lenovo Y70 بعد الإعلان عن موعد وصوله..



Lenovo Y70 Lenovo Y70

وصل Lenovo Legion Y90 مع مجموعة شرائح وميزات ألعاب، وتعمل الشركة الآن على هاتف ذكي أكثر تقليدية، يسمى Lenovo Y70، ومن المقرر أن يصل الهاتف في 13 أغسطس بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.



مواصفات Lenovo Y70

وظهر بالفعل Lenovo Y70، الذي يحمل الاسم الرمزي Halo، على TENAA الشهر الماضي. يبدو مثل الهاتف نفسه، عندما نقارن العرض والصور من الجهات التنظيمية الصينية - شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة Full HD +.



وتجلب الكاميرات الثلاثية أيضًا وحدة فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل، ولكن الشيء الجيد هو أن مطلق النار الرئيسي يأتي مع OIS حسبما ذكر جي اس ام ارينا التقني.

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وسيكون أيضًا قادرًا على تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K، وهي ميزة متوفرة فقط على الهواتف المزودة بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 - من المحتمل أن يأتي Y70 مع 8+ Gen 1.وفي مواصفات أخرى نتوقع وصول ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت وبطارية 4880 مللي أمبير ووزن 205 جرامات.