تفاصيل : وكالة ناسا الأمريكية تراقب الكائنات الفضائية..



الكائنات الفضائية. الكائنات الفضائية.

تدرس وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء تحويل الأقمار الصناعية إلى أجهزة تبحث عن الفضائيين بينما تكثف البحث عن الأجسام الطائرة المجهولة.



ستشاهد الخطط استخدام أقمارها الصناعية لاستكشاف الفضاء للمشاهد غير المبررة دون الحاجة إلى ناسا لإرسال المزيد من المعدات إلى المدار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



يأتي هذا كجزء من دراسة أكبر بكثير حول 'الظواهر الجوية غير المعروفة' والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

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وفقًا لصحيفة التلجراف ، قال مدير وكالة ناسا ، بام ميلروي ، خلال مؤتمر صحفي في لندن: "سيبحث هذا الفريق في أسئلة مثل: هل لدينا أجهزة استشعار يمكنها رؤية الأشياء ، كما تعلم ، ألقِ نظرة أخرى على الدليل؟".وأكمل:"أحد الأسئلة الكبيرة ... هو: لدينا أطنان من الأقمار الصناعية تطل على الأرض ، هل أي منها مفيد؟، أعني ، قبل أن تبني مركبة متجولة ذاهبة إلى المريخ ، تسأل نفسك:' ما هو المستشعر الذي يجب أن أقوم ببنائه لاكتشاف الشيء الأكثر إثارة للاهتمام؟ لذا سيركزون على ذلك حقًا".متسائلًا:" كيف تحصل على الدليل الذي تحتاجه لتكون قادرًا على تحديد ما إذا كانت ظاهرة بصرية أو نوعًا آخر من الظواهر؟"، كشفت وكالة ناسا عن خططها لدراسة الظواهر الجوية غير المحددة الشهر الماضي ، حيث وضع خبراء الفضاء بالفعل خططًا حول كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة بالفعل في الفضاء.من بين أمور أخرى ، ستركز الدراسة على تحديد البيانات المتاحة ، والطرق الأفضل لجمع البيانات المستقبلية ، وكيفية استخدام تلك البيانات فيما يتعلق بالرؤى.في هذه اللحظة من الزمن ، تقول ناسا إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن أي مشاهد غير مبررة حتى الآن هي كائنات فضائية بطبيعتها، ومع ذلك فإن العمل على ذلك أمر بالغ الأهمية وله تداعيات على الأمن القومي والسلامة الجوية.قال توماس زوربوشن ، المدير المساعد للعلوم في مقر ناسا بواشنطن ، الشهر الماضي: "ناسا تعتقد أن أدوات الاكتشاف العلمي قوية ويمكن تطبيقها هنا أيضًا، ولدينا الأدوات والفريق الذي يمكنه مساعدتنا في تحسين فهمنا للمجهول. هذا هو بالضبط تعريف ماهية العلم. وهذا ما نقوم به".