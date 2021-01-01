مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية: فرض غرامة على شركة جوجل

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جوجل

أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فرضها غرامة قدرها 34.8 مليون دولار على شركة "جوجل" الأمريكية، لإساءتها استغلال موقعها المهيمن في السوق، من خلال الحظر التعسفي للحسابات على منصة "يوتيوب".

وفي شهر فبراير الماضي، وجدت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية أن "جوجل" مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال تطبيق قواعد حظر "غير شفافة ومتحيزة وغير متوقعة" ضد مستخدمي "يوتيوب".

وجاء في بيان أنه "نتيجة لتحقيق إداري، فقد فرضت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية غرامة مبيعات هي 34886.073.22 دولار على شركة "جوجل لانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.

وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية يجب أن تدفع الغرامة في غضون شهرين، بعد دخول الوثيقة حيز التنفيذ القانوني.

وأطلقت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية تحقيقا في قواعد "جوجل" فيما يتعلق بتكوين الحسابات وتعليقها وحظرها، والتعامل مع محتوى المستخدم على "يوتيوب" YouTube في أبريل 2021.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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