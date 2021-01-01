قريبا منافسة ساعات آبل تغزو الأسواق

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صورة الخبر: Realme
Realme

كشفت Realme عن المواصفات الرئيسية لساعتها الذكية الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لساعات آبل في الأسواق العالمية.

وتأتي ساعة Realme Watch 3 بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (45/37/11.5) ملم، وزنخ 40 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

أما شاشتها فأتت مستطيلة الشكل منحنية الحواف، من نوع IPS LCD، مقاسها 1.8 بوصة، دقة عرضها (240/286) بيكسل، معدل سطوعها 207 شمعة/م تقريبا.

وتعمل هذه الساعة بنظام Proprietary OS، وزودت بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى، وتقنيات "بلوتوث-5.3" للاقتران لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية، كما حصلت على تطبيقات وتقنيات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وتقنيات لقياس معدلات نبض القلب.

وزودت الساعة ببطارية Li-Ion بسعة 340 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة، كما ستطرح بلونين أساسيين هما الأسود والرمادي، وبسعر 40 يورو تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

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