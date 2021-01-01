يرصد تلسكوب FAST 600 نجم نابض

اكتشف علماء الصين، أكثر من 600 نجم نابض باستخدام التلسكوب اللاسلكي FAST، والنجوم النابضة، هي نجوم نيوترونية تدور بسرعة عالية جدا ، تنبعث منها نبضات دورية منتظمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، التي تتكون أثناء انفجارات المستعر الأعظم (سوبرنوفا)، من نوى النجوم الضخمة المتفجرة.
ووفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء ، وبالنظر لكثافتها العالية وسرعة دورانها، يعتقد أنها توفر للعلماء ظروفا مثالية لدراسة قوانين الفيزياء.
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