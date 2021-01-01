تقدم ليجو لامبورغيني سيان FKP 37 بالحجم الطبيعي وأكثر من 400,000 قطعة



لامبورغيني سيان FKP 37 لامبورغيني سيان FKP 37

كشفت ليجو Technic عن سيارة لامبورغيني سيان FKP 37 كلعبة تركيب في عام 2020.



الآن، تقدم الشركة نسخة جديدة من السيارة بالحجم الطبيعي، وصنعت من أكثر من 400,000 قطعة واستغرق العمل عليها أكثر من 5,370 ساعة في مرحلة التطوير والتصميم، و3,290 ساعة من التركيب.



شملت السيارة 154 نوعاً مختلفاً من قطع تركيب ليجو Technic، وحصلت على 20 قطعة جديدة خصيصاً لها. وقالت الشركة في إعلانها شارك 15 متخصصاً في التصميم والهندسة والبناء من فريق ليجو. واستعملت السيارة الطلاء الرسمي من شركة لامبورغيني لتقديم تأثير بصري واقعي للغاية.