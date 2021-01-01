تقدم ليجو لامبورغيني سيان FKP 37 بالحجم الطبيعي وأكثر من 400,000 قطعة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تقدم ليجو لامبورغيني سيان FKP 37 بالحجم الطبيعي وأكثر من 400,000 قطعة

صورة الخبر: لامبورغيني سيان FKP 37
لامبورغيني سيان FKP 37

كشفت ليجو Technic عن سيارة لامبورغيني سيان FKP 37 كلعبة تركيب في عام 2020.

الآن، تقدم الشركة نسخة جديدة من السيارة بالحجم الطبيعي، وصنعت من أكثر من 400,000 قطعة واستغرق العمل عليها أكثر من 5,370 ساعة في مرحلة التطوير والتصميم، و3,290 ساعة من التركيب.

شملت السيارة 154 نوعاً مختلفاً من قطع تركيب ليجو Technic، وحصلت على 20 قطعة جديدة خصيصاً لها. وقالت الشركة في إعلانها شارك 15 متخصصاً في التصميم والهندسة والبناء من فريق ليجو. واستعملت السيارة الطلاء الرسمي من شركة لامبورغيني لتقديم تأثير بصري واقعي للغاية.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقدم ليجو لامبورغيني سيان FKP 37 بالحجم الطبيعي وأكثر من 400,000 قطعة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46699

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager