تكشف مازيراتي عن MC20 GT للسباقات

أعلنت مازيراتي عن عودتها لحلبات السباق قبل أيام مع سيارة Project24 محدودة الإنتاج، والآن تدشن الشركة السيارة الإنتاجية MC20 GT2 بإنتاج واسع لجميع العملاء.
من المقرر أن تشارك السيارة في بطولة سباقات Fanatec GT2 الأوروبية. ورغم مشاركتها لتقنيات ومحركات شقيقتها MC20 للطرقات فقد حصلت MC20 GT على حصتها من التعديلات والتطويرات لتلبي اشترطات ومتطلبات الحلبات.
تركز السيارة على الديناميكا الهوائية وتوظف أجزاء كبيرة من الكربون فايبر، تتميز بجنوط رياضية قياس 18 بوصة مع قفل مركزي، تحمل المرايا ألوان العلم الإيطالي وتحمل السيارة جناح خلفي ضخم. في الداخل يحصل الركاب على مقاعد رياضية حاضنة ونظام تكييف رياضي مع عجلة قيادة مخصصة للحلبات.
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