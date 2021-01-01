شاهد الكشف عن تفاصيل تويوتا ياريس 2023 الجديدة قبل إطلاقها قريباً



تويوتا ياريس 2023 تويوتا ياريس 2023

سحبت شركة تويوتا الهند السيارة ياريس في عام 2020 العام الماضي عندما فشلت في تحقيق أي حجم مبيعات كبير في فترتها القصيرة نسبيًا في البلاد، ومع ذلك ، لا يزال يجتذب الجماهير بقوة في الأسواق الدولية الأخرى.



و في الواقع ، اقتربت العلامة التجارية اليابانية من الكشف عن الجيل الجديد من Yaris 2023.



نويوتا ياريس الجيل الجديد سيدان 2023

ظهرت سيارة ياريس سيدان من الجيل الحالي لأول مرة عالميًا في عام 2013 ومنذ ذلك الحين تم تحديثها ثلاث مرات.

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حصلت على أول عملية تعديل لها في عام 2016 والتي تم طرحها للبيع لاحقًا في الهند في عام 2018، وعلى الصعيد الدولي ، تلقى الطراز تحديثًا معتدلًا آخر في نفس العام.و من المقرر أن تحصل ياريس على تعديل للجيل ستشهد مجموعة من التغييرات، و وفقًا للتقارير ، سيعتمد الجيل الجديد من تويوتا يارس2023 على طراز Daihatsu New Generation Architecture (DNGA) المعياري منخفض التكلفة من تويوتا.