شاهد الكشف عن تفاصيل تويوتا ياريس 2023 الجديدة قبل إطلاقها قريباً

سحبت شركة تويوتا الهند السيارة ياريس في عام 2020 العام الماضي عندما فشلت في تحقيق أي حجم مبيعات كبير في فترتها القصيرة نسبيًا في البلاد، ومع ذلك ، لا يزال يجتذب الجماهير بقوة في الأسواق الدولية الأخرى.
و في الواقع ، اقتربت العلامة التجارية اليابانية من الكشف عن الجيل الجديد من Yaris 2023.
نويوتا ياريس الجيل الجديد سيدان 2023
ظهرت سيارة ياريس سيدان من الجيل الحالي لأول مرة عالميًا في عام 2013 ومنذ ذلك الحين تم تحديثها ثلاث مرات.
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