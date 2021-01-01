تعرف على أسباب وراء ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في العالم

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السيارات الكهربائية

إرتفعت مبيعات السيارات الكهربائية ، والمشكلة الوحيدة في الوقت الحالي هي أن شركات صناعة السيارات تكافح لمواكبة طلب المستهلكين المتزايد.

الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية هي نتيجة مباشرة لتعلم المستهلكين عن السيارات الكهربائية وفوائدها وزيادة في الشركات المصنعة التي تقدم المركبات الكهربائية ، مما يتيح للمستهلكين المزيد من الخيارات.

ولكن هناك أسباب أخرى للارتفاع المستمر في مبيعات السيارات الكهربائية ولماذا يقوم الكثير من الناس بالتبديل أخيرًا.

1. ارتفاع أسعار الغاز

يعد الاستقلال عن البنزين أحد أكبر الأسباب لشراء سيارة كهربائية، ليس فقط بسبب النفقات ولكن أيضا بسبب انتشار محطات الشحن الكهربائي وانخفاض تكالفها .

2. أصبحت السيارات الكهربائية في المتناول

أصبحت المركبات الكهربائية في متناول مشتري السيارات الجديدة بشكل تدريجي، حيث لم يمض وقت طويل على أن السيارات الكهربائية كانت باهظة الثمن ، مثل Tesla Model S أو Model X، والآن ، تقدم Tesla الطراز 3 ، وهو ليس “رخيصًا” ولكنه خيار يفتح سوق السيارات الكهربائية لعدد أكبر بكثير من الناس .
3. زيادة انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية

بدأت العديد من الدول في التوسع في إنشاء العديد من محطات شحن السيارات الكهربائية ، من أجل مواكبة انتشار تلك الفئة من السيارات ، ومواكبة الأعداد المتزايدة في مبيعاتها .

المصدر: Nile Motors

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