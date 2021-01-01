تعرف على مواصفات شيفروليه اوبترا موديل 2021 المستعملة وسعرها

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شيفروليه اوبترا موديل 2021

سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2021 تتمتع بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي ، ينتج عنه قوه قدرها 110 حصان وعزم اقصي للدوران 147 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات .

تقدم سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2021 بالعديد من المميزات الداخلية منها ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومكيف هواء، ونظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وراديو ، و CD، ومدخل USB، ومخرج للصوت AUX، وبلوتوث، وتحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة.

سعر شيفروليه اوبترا 2021، الفئة الأولي تقدم بسعر 197.500 الف جنيه الفئة الثانية تقدم بسعر 231.000 الف جنيه.

المصدر: Nile Motors

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