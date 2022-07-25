سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في مصر



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب، اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، استقرارًا في السوق المحلية، بسبب حالة الثبات في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1717 دولارًا للأوقية، وتعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي، بشأن رفع سعر الفائدة.



سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 14



سجل سعر الذهب عيار 14 والأقل قيمة وانتشارًا في السوق المصرية نحو 660 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

الذهب عيار 18بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 846 جنيها، ويعتبر هذا العيار ذات انتشار ليس بكبير في مصر.الذهب عيار 21سجل عيار الذهب 21 والأكثر انتشارا في السوق المصرية نحو 987 جنيها.الذهب عيار 24سجل عيار الذهب24 الأكثر انتشارا في دول الخليج والأكثر قيمة نحو 1128 جنيها.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع، والمؤشر الأحمر يعني الهبوط، وتبدأ تعاملات البورصة العالمية يوم الاثنين وتغلق تعاملاتها يوم الجمعة.تعاملات البورصة العالميةارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء أمس وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7896 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.أسعار الدولار في البنوك اليومشهدت أسعار الدولار أمس الثلاثاء 26 يوليو2022، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.