أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه

صورة الخبر: أسعار الخضار
أسعار الخضار

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه بلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.

مع استمرار تراجع أسعار البصل فى الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه فى الكيلو بسوق الجملة

وأضاف فى تصريحات له، أن الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدى 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدى، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومى 3 إلى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامى 2.5 إلى 4.5 جنيه.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22720

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager