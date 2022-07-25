أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه



أسعار الخضار أسعار الخضار

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه بلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.



مع استمرار تراجع أسعار البصل فى الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه فى الكيلو بسوق الجملة



وأضاف فى تصريحات له، أن الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدى 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها.



وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدى، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومى 3 إلى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامى 2.5 إلى 4.5 جنيه.