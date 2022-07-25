المهندس محمد رمضان بدوي رئيس المحطة النووية: مصر من الدول الرائدة في المجال النووي منذ خمسينيات القرن الماضي



اقتصاد الطاقة النووية اقتصاد الطاقة النووية

قال المهندس محمد رمضان بدوي، رئيس المحطة النووية ونائب رئيس مجلس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مصر من الدول الرائدة في المجال النووي منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن الطاقة النووية لها حسناتها ومساوئها، ولكنها مفيدة في مجال الطب والزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.



وأضاف بدوي خلال استضافته ببرنامج في المساء مع قصواء وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن المشروع قد انطلق من أجل خدمة رؤية مصر 2030، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، حيث ستتمكن المحطة من توليد الكهرباء بشكل منافس سعريا، وبعائد اقتصادي كبير يوفر من استخدامات الوقود الأحفوري، لأن استخدامه يعتبر إهدار لتلك الثروة.



وأوضح أنه ومن أجل تطبيق المشروع على الأرض، فتعمل المحطة على تنمية البنية العلمية والتكنولوجية وتطوير البني والبرامج التشاركية من أجل تنفيذ الشروط، وكذلك وضع المشاركات المحلية في إقامة وتدشين المشروع.

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وتابع: الاستفادة بتيجي بأوجه عديدة من أجل تطوير الشركات، والصناعة النووية بتطلب معايير صارمة للجودة والأمان النووي، وهيتم تأهيل الصناعات بما يرتقي بجودة المنتج النهائي المقدم للمواطن، ما سيعطي المحطة ميزة تنافسية عالمية على مستوى السوق العالمي، والطاقة النووية.