يمكن أن تساعد أطعمة في استعادة العضلات بسهولة

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خلال جلسة التمرين الشاقة، من المحتمل أن ينتهي بك الأمربشعور بإجهاد في العضلات، حيث أن رفع الأوزان الثقيلة والجهد البدني الذي يمارسه الشخص أثناء التمرين هو شاق للغاية للعضلات ومن المهم جدًا أن نمنح أجسامنا الوقت والعناصر الغذائية اللازمة لاستعادة العضلات قبل التمرين مرة أخرى، في اليوم التالي.



يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين على التعافي السريع والسهل للعضلات، وتركز حمية الاسترداد على إعادة البناء والإصلاح والتزود بالوقود بالطبع، وأن الحصول على ما يكفي من الكربوهيدرات والبروتينات وشرب الكثير من الماء هو السر وراء التعافي السريع للعضلات.





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ووفقا لما ذكره «timesofindia»، هناك أطعمة يمكن أن تساعد في استعادة العضلات بسهولةالجبن القريشالجبن القريش مليء بالكازين، مما يجعله أفضل مصدر لبروتين مصل اللبن، ويُمكّن الكازين عضلاتك من التعافي حتى أثناء نومك بسرعة، وبالتالي فإن تناول الجبن القريش كوجبة انتعاش لا يبدو فقط لذيذًا ولكنه صحي أيضًا.يمنع الكازين أيضًا العضلات من الانهيار بعد التمرين الشاق، كما أن تناوله كوجبة بعد التمرين ليس فكرة سيئة على الإطلاق.البيضالبيض هو مصدر قوة للبروتينات، بصرف النظر عن كونها مصدرًا رائعًا للبروتين ، فهي غنية جدًا بالعناصر الغذائية ، مما يجعلها الغذاء المثالي لاستعادة العضلات بسرعة.تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في البويضة في إعادة بناء أنسجة العضلات، ويساعد هذا المصدر المليء بالمغذيات للبروتين أيضًا في توفير الطاقة التي فقدها الشخص للتو أثناء التمرين، وبالتالي فإن الحصول على البيض هو الطريقة الأكثر صحة لاستعادة العضلات.المكسراتالمكسرات مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات ، وبالتالي فهي تساعد في إصلاح أنسجة العضلات البالية مع منع الالتهاب أيضًا.حفنة من المكسرات هي مفتاح الانتعاش الصحي، ربما يكون أسهل طريقة للخروج هو تناول المكسرات المتنوعة حيث لا يحتاج المرء حتى لإعداد وجبة لهذا، في الأيام التي تشعر فيها أنك متعب جدًا من تناول شيء ما ، تناول بعض المكسرات مع الحليب وأنت على ما يرام.البطيخيعتبر البطيخ أفضل فاكهة الصيف المنعشة ، حيث يتكون من 90? من الماء، ومحتوى البوتاسيوم والمغنيسيوم في البطيخ رائع لعمل العضلات بشكل صحيح ويساعد أيضًا في تخفيف الألم والتوتر.الحليبيعتبر الحليب وجميع منتجات الألبان الأخرى رائعة لاستعادة العضلات بعد التدريب المكثف، وأن تناول الحليب البارد لا يمنحك الشعور بالانتعاش فحسب ، بل يغذي الجسم أيضًا، وكون الحليب غنيًا بالبروتين ، يساعد في إصلاح أنسجة العضلات البالية، ويساعد محتوى الصوديوم في الحليب أيضًا في معالجة الجفاف.