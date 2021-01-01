نصائح هتساعدك على تبريد غرفة النوم من غير تكييف..

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يتسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس طوال فصل الصيف في الشعور بالأرق طوال الليل خاصة مع عدم تشغيل مكيف الهواء أو مروحة، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في التقرير، نصائح تساعد على تبريد غرفة النوم، وفقاً لما ذكره موقع "insider".







نصائح تساعد على تبريد غرفة النوم



وسادة إسفنج



يفضل النوم على وسادة إسفنج باردة أو وسادة مصنوعة من أقمشة خفيفة كما ينصح بافتراش ملاءات مصنوعة من أقمشة مثل البوليستر والصوف، لأنها تساعد في التخلص من الشعور بالحر.

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زجاجة ماء مثلجةينصح بالإحتفاظ بزجاجة ماء مثلجة بجوار السرير، لتناولها عند الشعور بالحر، مما يساعد على الشعور بالانتعاش طوال الليل وبالتالي التخلص من الأرق.وعاء ملىء بالثلجينصح بوضع مروحة في الغرفة أمام وعاء مليء بالثلج، حيث عندما يذوب الجليد، يوزع المروحة نسيم بخار الماء في الغرفة، مما يساعد على تبريدها والتخلص من الهواء الساخن.إطفاء المصابيح المتوهجةتتسبب المصابيح المتوهجة في ارتفاع درجة حرارة الغرفة، لهذا ينصح باستبدالها بمصابيح " LED "، لأنها تتمتع بكفاءة عالية وتنتج حرارة أقل، كما يفضل إطفاء الإجهزة الإليكترونية الأخرى.إغلاق النوافذيفضل إغلاق نوافذ الغرفة طوال النهار لتجنب دخول أشعة الشمس داخل الغرفة، والتي تتسبب في ارتفاع درجة حرارتها طوال اليوم، لهذا يفضل إغلاق النوافذ والستائر.