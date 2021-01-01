فتاة تبهر متابعيها بقدراتها الكتابية "الخارقة"

تبهر الفتاة الهندية آدي سواروبا، البالغة من العمر 17 عاما، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، بقدرتها على الكتابة بكلتا اليدين في وقت واحد وبـ11 أسلوبا مختلفا.
وتعتبر قدرات سواروبا نادرة للغاية، لاسيما أنها تستطيع أيضا الكتابة معصوبة العينين، وباتجاهين متعاكسين وبلغات مختلفة.
وتطمح سواروبا، إلى تحطيم رقم قياسي واحد على الأقل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في السنوات القادمة.
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