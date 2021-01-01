فتاة تبهر متابعيها بقدراتها الكتابية "الخارقة"



الفتاة الهندية آدي سواروبا الفتاة الهندية آدي سواروبا

تبهر الفتاة الهندية آدي سواروبا، البالغة من العمر 17 عاما، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، بقدرتها على الكتابة بكلتا اليدين في وقت واحد وبـ11 أسلوبا مختلفا.



وتعتبر قدرات سواروبا نادرة للغاية، لاسيما أنها تستطيع أيضا الكتابة معصوبة العينين، وباتجاهين متعاكسين وبلغات مختلفة.



وتطمح سواروبا، إلى تحطيم رقم قياسي واحد على الأقل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في السنوات القادمة.

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ومنحت عام 2021 جائزة لكون ذاكرتها البصرية رائعة، ولديها القدرة على تمثيل الكلمات من خلال فن الخط، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية.وغالبا ما تنشر سواروبا أعمالها الفنية على حسابها الخاص في "إنستغرام"، وتتدرب أيضا على الموسيقى الهندوستانية، وقدمت أكثر من 50 عرضا على مسرح الكانادا التقليدي.