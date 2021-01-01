كيفية إزالة بقع الدهون من «الجينز» بكل سهولة

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ليس من الممتع أبدًا أن تلطخ ملابسك، ولكن لا توجد بقعة أسوأ من بقعة الشحوم، في إحدى اللحظات التي تستمتع فيها بقطعة بيتزا لذيذة، وفي اللحظة التالية، تحدق في بقعة زيت كبيرة، وتتساءل عما إذا كنت ستتمكن من ارتداء هذا الجينز مرة أخرى.



تخف، فهناك العديد من الطرق البسيطة لإزالة بقع الشحوم والزيوت من الملابس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن القيام بمعظمها باستخدام العناصر الموجودة بالفعل في منزلك، لذا استرخِ، وتوصل إلى شريحة البيتزا الثانية، واستمر في القراءة لمعرفة كيفية إزالة بقع الشحوم من الملابس.



- متى يجب تنظيف بقع الشحوم؟

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القاعدة الأساسية في تنظيف بقع الشحوم هي: كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، إذا كان بإمكانك البدء في معالجة البقعة على الفور ، فاغتنم الفرصة، تزداد بقع الشحوم سوءًا عندما تجلس وتجف، كلما طالت مدة بقاء الشحوم في الدنيم، زادت صعوبة إزالة البقعة من القماش.إذا كنت بالخارج وحين تضرب وحش الشحوم، قاوم الرغبة في رمي بنطالك الجينز في السلة بمجرد وصولك إلى المنزل واترك البقعة لتثبت طوال الليل، عالج البقعة مسبقًا في أسرع وقت ممكن ببعض هلام البقع، واغتسل في الصباح.أدوات التنظيف:1 فرشاة أسنان1 غسالة1 لفة من المناشف الورقيةالموادمعدات تنظيف:1 صابون أطباق خفيف1 صودا الخبزكيفية إزالة بقع الشحوم من الجينز :أولاً: امسح البقعة:قبل أن تفعل أي شيء آخر ، أمسك بمنشفة ورقية وقم بطيها من المنتصف ثم امسح البقعة برفق، سيساعد ذلك على إزالة الزيت الزائد أو الشحوم التي قد تتسرب إلى الدنيم.سيؤدي البدء بهذه الخطوة إلى تسهيل عملية إزالة بقعة الزيت بالكامل.- عالجي البقعة بصودا الخبز :رش البقعة ببعض صودا الخبز واتركها لبضع ساعات، تمتص صودا الخبز الزيت ، وتزيل أي شحم لا يمكنك التقاطه بمنشفة ورقية من القماش.بمجرد مرور بضع ساعات ، إذا كان لديك مكنسة كهربائية صغيرة أو مكنسة كهربائية بخرطوم مرفق ، فقم بتنظيف صودا الخبز الزائدة، إذا لم يكن لديك مكنسة كهربائية ، فقم بتنظيف صودا الخبز بعناية، مرة أخرى ، كلما قل الزيت الذي تحتاج إلى فركه ، سيكون التنظيف أسهل.- أتبعي ذلك بالصابون والماء وفرشاة الأسنان:بعد ذلك ، أضف قطرة من صابون الأطباق المعتدل إلى البقعة مباشرةً، يعتبر صابون الأطباق أفضل من منظف الغسيل هنا، فهو يعمل بشكل رائع في تكسير وإزالة الشحوم.بعد ذلك ، أمسك بفرشاة أسنان قديمة أو إسفنجة ناعمة وافرك البقعة برفق حتى تصبح رغوة الصابون ، يجب أن تكون دقيقتان إلى ثلاث دقائق بيد لطيفة، أخيرًا ، اشطف الصابون أو ارمِ بنطالك الجينز في الغسالة.يجف بالهواء بدلًا من استخدام المجفف:في كثير من الأحيان عند التعامل مع الشحوم والزيوت على الجينز ، يتطلب الأمر عدة محاولات لإزالة البقعة من القماش. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتسبب معالجة البقعة بأي نوع من الحرارة في تماسكها بشكل أعمق في الدنيم ، مما يجعل إزالتها أكثر صعوبة.أفضل رهان لك هو تجنب استخدام المجفف تمامًا واختيار تجفيف الخطوط أو تعليق تجفيف الجينز حتى تتأكد من زوال البقعة، إذا بقيت بقعة ، كرر هذه العملية حتى يبدو الجينز الخاص بك جيدًا كما لو كان جديدًا.- نصائح لإزالة بقع الدهون من الجينز:إذا لم تنجح طريقة صودا الخبز وصابون الأطباق ، فحاول رش القليل من الخل على البقعة بعد إزالة صودا الخبز، يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تكسير الشحوم قبل الغسيل.هل ألقيت بنطالك الجينز في المجفف بالفعل؟لا تُصب بالذعر، لا يزال بإمكانك تكرار عملية التنظيف إذا كانت البقعة لا تزال موجودة ، ولكن هذه المرة ، أضف منظفًا قائمًا على الإنزيم كجزء من المعالجة المسبقة على البقعة قبل غسلها.