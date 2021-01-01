طريقة تخليل البنجر في المنزل



تخليل البنجر تخليل البنجر



يعتبر البنجر أو الشمندر ذو اللون الأحمر الداكن، عنصرًا مفيد ‏للصحة بصورة كبيرة وغير متوقعة، وهو نبات جذري، غالباً ما يتم تناوله في السلطات ‏والعصائر.



ويساعد البنجر في زيادة كمية الهيموجلوبين في الجسم والحفاظ ‏على الجمال، وغني بالعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، وتراوح الفوائد الصحية لجذر البنجر من تقليل الالتهاب إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي، بحسب موقع «onlymyhealth».



لذلك تستعرض "بوابة أخبار اليوم" 3 طرق لتخليل البنجر، خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهما كالآتي:

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اقرأ أيضا| للجنس الناعم.. مفعول سحري للموز على صحة القلبالمقادير6 حبات بنجر1/2 كوب كبير خل تفاح1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) سكر1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زيت زيتون3 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ملحماءطريقة التحضير:يغسل البنجرجيداً، ثم يوضع في إناء به ماء بحيث يغطيه بمقدار 10 سم.يوضع البنجر على نار عالية حتى يغلي، ثم تخفض درجة الحرارة ويترك لمدة 35 دقيقة، وحتى ينضج، يمكن اختبار النضج بغرس شوكة في البنجر.يرفع البنجر من على النار، وتنزع قشوره باليد.يخلط كلا من الملح، و خل التفاح، و السكر، و زيت الزيتون، و الماء، جيدا ثم يقطع البنجر الى حلقات رقيقة و يوضع في هذا الخليط لمدة نصف ساعة.يوضع البنجر في برطمان جاف ونظيف محكم الغلق ثم يضاف إليه مزيج الماء و السكر ويزود بالماء حسب الحاجة حتى يغطيه و يغلق.يرج البرطمان جيداً حتى تختلط المكونات ثم يحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.الطريقة الثانية:المقادير:بنجرمغسول، مقشّر ومقطّع إلى شرائح رقيقة 1 كلجخلّ أحمركوبماء – 5 أكوابملح خشنملعقة كبيرةليمون حامضكبير الحجم مغسول ومقطّع إلى شرائح 3فلفل حارطازج مقطّع إلى دوائر 3ثوممقشّر ومقطّع إلى شرائح رقيقة 5 فصوصطريقة التحضير-إبدأي بتطهير الإناء وغطائه جيداً: ضعيهما في قدر ماء مغلي لمدّة 10 دقائق على الأقلّ. أخرجي الإناء والغطاء وجفّفيهما جيداُ بفوطة نظيفة.-ضعي شرائح البنجر في الإناء، مع إضافة شرائح الفلفل والحامض والثوم في ما بينها.-إمزجي الخلّ والماء والملح في قارورة. أضيفي المزيج إلى البنجر واتركي الإناء لمدّة أسبوعين على الأقلّ كي تتداخل النكهات.- قدّمي المخلل مع السلطة أو سندويشاتك المفضّلة.الطريقة الثالثة:كيلو بنجر مغسول جيدًا.½ كوب خل.ملعقة كبيرة ملح.ملعقة كبيرة زيت نباتي.طريقة التحضير:- على نار متوسطة، ضعي البنجر في قدر بها كمية كافية من الماء لسلقه، واتركيه حتى يغلي، ثم اخفضي الحرارة ودعيه على نار هادئة حتى ينضج لمدة 25 إلى 30 دقيقة.- انتظري حتى يبرد البنجر قليلًا، ثم قشريه وقطعيه مكعبات متوسطة الحجم، ثم ضعيه في برطمان.- في وعاء، اخلطي الخل والملح والزيت جيدًا، ثم صبي الخليط على البنجر.-أكملي ملء البرطمان بماء سلق البنجر حتى يغطيه تمامًا، ثم أحكمي غلق البرطمان، ورجيه جيدًا حتى تختلط المكونات.-ضعي مخلل البنجر في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم استخدميه في عمل السلطات.