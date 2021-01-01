6 خدع سحرية للحصول على رسمة آيلاينر مثالية



رسمة آيلاينر مثالية رسمة آيلاينر مثالية



يعتبر مكياج العيون من أبرز الخطوات في المكياج بشكل عام، لأن تطبيق رسمة العين المناسبة تكسب صاحبتها مظهر جذاب، لكن مع ذلك، يظل الحصول على مكياج عيون دراماتيكي هو أمر صعب.



وتواجه عدد كبير من السيدات مشكلة كبير في عمل رسم العين بطريقة صحيحة، لذلك تستعرض "بوابة أخبار اليوم" 6 خدع سحرية للحصول على رسمة إيلاينر مثالية، بسهولة خلال دقيقة واحدة والتي ستساعدك حتماً على تطبيق مكياج عيون مثالي كالمحترفين، وهي كالآتي:

1- توصيل النقاط

قد تكون تلك هي واحدة من أقدم الخدع المناسبة للمبتدئات للحصول على نتائج مثالية عند رسم الآيلاينر. استخدمي الآيلاينر السائل أو الجل لاتباع تلك الطريقة. فما عليكِ سوا وضع بضع نقاط صغيرة أعلى الجفن العلوي، ثم قومي بتوصيلها معاً باستخدام خطوط صغيرة. بعد ذلك، يمكنكِ تكثيف الخط أو تركه دقيقاً.



2- تجنبي شد الجفون

عند رسم الآيلاينر، لا تقومي بشد الجفون العليا، فيتسبب ذلك في تلطخات الآيلاينر وحدوث فوضى كبيرة.

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3- الشريط اللاصق للحصول على عين القطةوللحصول على رسمة عين القطة المميزة والتي تعتمدها الكثير من النجمات، قومي بوضع قطعة من الشريط اللاصق أعلى الجفن العلوي وأسفل الجفن السفلي كذلك، قومي بتحديد الخطوط اللازمة للحصول على رسمة العين بشكل دقيق.4-استخدمي ظلال الجفوناختاري ظل الجفون باللون الأسود أو البني الداكن وباستخدام فرشاة مبللة بالقليل من الماء وقومي بتحديد الجفون.5-توسيع العيون باستخدام الآيلاينرإذا كنتِ ترغبين في الحصول على عيون تبدو أوسع، استخدمي الآيلاينر الأبيض بدلاً من الأسود أسفل العين. فيساعد اللون الأبيض على منحك عيون مشرقة بمظهر أوسع.6-ثبات الآيلاينرللحصول على آيلاينر ثابت بعيداً عن التلطخات والذوبان، اتبعي تلك الحيلة البسيطة. يمكنكِ استخدام ظلال الجفون باللون الداكن، فتلعب دور حيوي في تثبيته. قومي بنثر القليل من ظلال الجفون على الآيلاينر مع دمجه جيداً باستخدام فرشاة مناسبة.