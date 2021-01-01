6 خدع سحرية للحصول على رسمة آيلاينر مثالية

يعتبر مكياج العيون من أبرز الخطوات في المكياج بشكل عام، لأن تطبيق رسمة العين المناسبة تكسب صاحبتها مظهر جذاب، لكن مع ذلك، يظل الحصول على مكياج عيون دراماتيكي هو أمر صعب.
وتواجه عدد كبير من السيدات مشكلة كبير في عمل رسم العين بطريقة صحيحة، لذلك تستعرض "بوابة أخبار اليوم" 6 خدع سحرية للحصول على رسمة إيلاينر مثالية، بسهولة خلال دقيقة واحدة والتي ستساعدك حتماً على تطبيق مكياج عيون مثالي كالمحترفين، وهي كالآتي:
1- توصيل النقاط
قد تكون تلك هي واحدة من أقدم الخدع المناسبة للمبتدئات للحصول على نتائج مثالية عند رسم الآيلاينر. استخدمي الآيلاينر السائل أو الجل لاتباع تلك الطريقة. فما عليكِ سوا وضع بضع نقاط صغيرة أعلى الجفن العلوي، ثم قومي بتوصيلها معاً باستخدام خطوط صغيرة. بعد ذلك، يمكنكِ تكثيف الخط أو تركه دقيقاً.
2- تجنبي شد الجفون
عند رسم الآيلاينر، لا تقومي بشد الجفون العليا، فيتسبب ذلك في تلطخات الآيلاينر وحدوث فوضى كبيرة.
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