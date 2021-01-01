طريقة عمل صدرو دجاج محشية بالجبن



صدرو دجاج محشية بالجبن صدرو دجاج محشية بالجبن

صدور دجاج محشية بالجبن من أجمل وصفات الدجاج، ومن الأكلات التي يحبها الكبار ويعشقها الصغار ويمكن تحضيرها بطريقة مميزة ومختلفة، وتقدم مع جبن الفيتا على شكل رول مقلي ومحمر وشهي.



مقادير والمكونات:



4 صدور دجاج مدقوقة

كوب مشروم مفروم

كوب فلفل الوان مفروم

2 عود بصل اخضر مفروم

نصف كوب زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

نصف كوب جبن فيتا مقطع

1 حبة عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

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طريقة التحضير:سخني ملعقة من الزيت مع الزبدة في مقلاة وأضيفي مشروم وقلبي حتى يذبل.أضيفي البصل الأخضر، والفلفل الملون، وتبلي بالملح، والفلفل حتى تذبل المكونات.ارفعي المقلاة عن النار ثم وزعي المزيج في شرائح الدجاج ولفي الدجاج على شكل رول وأغلقيه بأعواد الأسنان.ضعي ملعقتين من الزبدة في نفس المقلاة وباقي كمية الزيت وحمري رولات الدجاج لمدة 10 دقائق من جميع الجهات حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون.ضعي الدجاج في طبق الفرن وأضيفي الملح، والفلفل وباقي كمية الزبدة وغطي الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة ثم حمري الوجه وقدميه ساخناً.