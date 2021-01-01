فوائد تناول التين البرشومي على صحة الإنسان



التين البرشومي التين البرشومي





التين البرشومي من الفاكهة التي تظهر في فصل الصيف والمفضلة عند بعض الأشخاص، ويستمتع الكثير بمذاقها الشهي والمميز وتنتشر في جميع أنحاء العالم.



ويعتمد الكثير على إضافة التين البرشومي إلى نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا أساسي في تقوية عضلة القلب، ويساعد على تحسين عملية ضخ الدم.

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فوائد التين البرشومي على الصحةتحتوي فاكهة التين البرشومي على العديد من الفوائد الصحية ولها فوائد أيضا على الصحة الجنسية وتدخل في كثير من العلاجات الطبية.كما يحتوي التين البرشومي الطازج على 74 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة المفيدة لصحتك دون زيادة في الوزن.مضاد للسرطانالتين البرشومي مضاد للسرطان، وتحتوي ثمار التين على مركب مضاد للسرطان يعرف باسم ستيغماستيرول (Stigmasterol)، والذي يقي من بعض أنواع السرطان، مثل:سرطان المبيض.سرطان البروستاتا.سرطان الثدي.سرطان القولون.ملين للجهاز الهضميويساعد التين البرشومي على تلين الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف والسليلوز، وتساعد هذه المركبات في علاج الإمساك، والبواسير، ومتلازمة القولون العصبي، حيث تحتوي أوقية التين المجفف في تخفيف الإمساك، وتجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول.ويساعد التين في تعزيز نشاط البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء، لذلك تقوم بتحسين صحة الجهاز الهضمي.ضبط مستوى السكري في الدميساعد التين البرشومي في تقليل الإجهاد التأكسدي، ومستوى السكر في الدم، وذلك بفضل:حمض الخليك.حمض الماليك.أحماض الكلوروجينيك.وتتحكم هذه العناصر في مستوى السكر في الدم.منظم لارتفاع ضغط الدمالتين البرشومي مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية والفلافونيدات، والفينول، والبوتاسيوم، وهذه المركبات، تساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم.يحتوي على البوتاسيوم، الذي يعد عنصرًا مهمًا في سوائل خلايا الجسم، إذ يساعد في التحكم بمعدل ضربات القلب، وضبط مستوى ضغط الدم.معالج لفقر الدميعد التين البرشومي مصدرًا غنيًا بالحديد، ومن فوائده، الوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم، ويساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.مفيد للجلدمن فوائد التين البرشومي أنه يفيد الجلد ويعالج بعض مشكلاته نتيجة غناه بمضادات الأكسدة، فهو قد يساهم في علاج كل من:حب الشباب.النمش.التجاعيد.ماسك التين البرشومييمكنك استخدام التين الطازج لإنشاء ماسك للبشرة.مقوي للعظاميحتوي التين على الكالسيوم الذي يحمي من الإصابة بهشاشة العظام، ويعد مصدرًا مهما لإفادة الجسم بعناصر البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور.