تمريض حلوان.. استعدت لإجراء امتحان قدرات طلاب الثانوية العامة

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قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الكلية على أتم الاستعداد لإجراء امتحان قدرات طلاب الثانوية العامة، والذي من المقرر أن يعقد غدًا الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من فيروس كورونا.



امتحان قدرات كلية التمريض جامعة حلوان

وأفادت الدكتورة صفاء صلاح في تصريح لـ القاهرة 24، بأنه تم تعقيم جميع الأماكن بطريقة جيدة، وتوفير التهوية للطلاب، موضحة أن المقابلة الشخصية ستبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا، ويليها الامتحان التحريري من الساعة 1 ظهرًا ويستمر حتى الساعة 2:30 ظهرًا.

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وأشارت عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، إلى أن رسوم امتحان القدرات لطلاب الثانوية العامة 450 جنيها، بالإضافة إلى أن نتيجة امتحان القدرات تظهر في نفس اليوم ولا يوجد تصحيح يدوي مطلقًا.وأكدت عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، أن التصحيح يتم إلكترونيًا مباشرة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان دون تدخل عنصر بشري.وفي وقت سابق، قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، أن ذلك يتم أيضًا بحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.