ننشر حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية 2022



اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية



اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لاعتماد حركة الترقيات والتنقلات، حيث إن الوزارة راعت في الحركة السنوية لتنقلات ضباط الشرطة كِبر السنة والتوزيع الجغرافي.



حركة تنقلات وزارة الداخلية 2022

وضمت حركة التنقلات وزارة الداخلية 2022، تعيين اللواء هشام أبو النصر، مديرا لأمن الجيزة، واللواء مروان حبيب، مديرا لأمن الدقهلية.



كما شهدت الحركة السنوية لتنقلات ضباط الشرطة، مد خدمة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ومد خدمة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع لأمن .

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وقالت وزارة الداخلية: إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية، والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر، وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.لواء / علاء سليم – مساعد الوزير لقطاع الأمن.لواء / طارق مرزوق – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.لواء / رجب عبد العال- مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.لواء / ناصر محي الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.لواء / حسام عبد الحليم – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.لواء د. / عمر السويفى- مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.لواء / مفيد محمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.لواء / هشام الزغبي- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.لواء / غالب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.لواء / حمزة عباس – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.لواء /عمرو البيلى-مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.لواء / هشام أبو النصر – مدير أمن الجيزة.لواء / خالد البروي – مدير أمن الإسكندرية.لواء / أحمد جمال – مدير أمن أسيوط.لواء / السيد سلطان – مدير أمن مطروح.لواء / مروان حبيب – مدير أمن الدقهلية.لواء / محمد صلاح – مدير أمن الشرقية.لواء / عبد الرحمن هريدي - مدير أمن السويس.لواء / أشرف عبدالله – مدير أمن أسوان.لواء / محمد عمار – مدير أمن الغربية.لواء / محمد أبو الليل- مدير أمن الوادى الجديد.لواء / سعيد شوقى – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.لواء / عصام حسين- مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.لواء / عمرو البنداري – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.لواء / طارق راشد – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.لواء / عاصم الشريف – مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.لواء / وليد عواد – مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.لواء / هشام زين – مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.لواء / منال عاطف – مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.لواء / حسام عطية - مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.لواء / محمد عبد الحفيظ- مدير الإدارة العامة للمرور.الحركة السنوية لتنقلات ضباط الشرطةتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022وشملت حركة تنقلات وزارة الداخلية، تحريك عدد من الضباط والأفراد، بعدما اجتمع المجلس الأعلى للشرطة لاعتماد حركة الداخلية، واعتمد المجلس الأعلى للشرطة حركة التنقلات السنوية للقيادات الأمنية وضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والتي تم الإعداد لها منذ عدة أشهر بمعرفة شؤون الضباط والأمن الوطني والأمن العام، والأجهزة الرقابية بالوزارة.ترقيات ضباط الشرطة لعام 2022كما أن حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة 2022 استهدفت تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط، وتم خلالها الدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة.وراعت حركة ترقيات ضباط الشرطة لعام 2022 المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.حركة التنقلات العامة للشرطةوتهدف الحركة السنوية لتنقلات ضباط الشرطة إلى ضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية، وتعتمد على التقارير في العمل، والانضباط، حيث تم إبلاغ مديريات الأمن والقطاعات والمواقع الشرطية بحركة التنقلات، واستلامها رسميا لإخطار الأفراد وتنفيذها.