الإفتاء تجيب .. هل الصلاة في المسجد الحرام تجزئ عن الصلاة الفائتة

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هل الصلاة في المسجد الحرام تجزئ عن الصلاة الفائتة ؟ .. قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة في المسجد النبوي أو الحرم المكي لا تسقط الصلوات الفائتة، لافتًا إلى أن هناك فرقا بين ثواب العبادة وما هو مفروض على الإنسان.



وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم إذا صلى العبد فرضًا فى المسجد الحرام فهل يقضى ما عليه من صلوات؟»، أن هناك فرقا بين أن يعطى الله تعالى ثوابًا عظيمًا يساوى ثواب 100 الف صلاة وبين قضاء الصلوات الفائتة فكل من فاتته صلاة فهو مطالب بها ما دام حي مستطيعًا فإذا صليت فى المسجد الحرام فهذا لا يقلل من عدد الصلوات الفائتة عليه.

وتابع: أن من كان عليه صلوات فائتة كثيرة فليؤدي مع كل فرض أخرى فائتة، كأن يصلي فرض اليوم وبعد الانتهاء منه يصلي فرضًا فائتا، وهكذا معه باقي الفروض"، لافتا إلى أن تأدية الصلاة الفائتة أولى من أداء السنن بعد كل صلاة.



هل يجوز أداء الصلاة الفائتة وأنا جالس

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن هناك اعتقادا خاطئا بين الكثير من الناس أن الصلاة الفائتة ليست بأهمية مثل الصلاة الحاضرة وهو ما جعل جمهور العلماء يؤكد أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما.

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وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية" ردا على سؤال شخص يقول: "هل يجوز أداء الصلوات الفائتة من وضع الجلوس ولكن أحرص على أداء الصلاة الحاضرة وأنا واقفا؟"، قائلا: "لا يجوز شرعا وعليك أن تصلي جميع الصلوات وأنت واقف ما دام لديك القدرة على ذلك".وتابع: الوقوف من أركان الصلاة فإذا تركت هذا الركن بطلت صلاتك، أما الجلوس في الصلاة فيكون لأصحاب الأعذار الممنوعين من الوقوف من قبل الأطباء.