قائمة الأهلي أمام مصر للمقاصة .. عودة ديانج وزياد طارق وغياب عبد المنعم وصلاح محسن



قائمة الأهلي أمام مصر للمقاصة قائمة الأهلي أمام مصر للمقاصة





عاد أليو ديانج لقائمة الأهلي من جديد استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.



ويحل الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة في التاسعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الكلية الحربية.

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وعاد أليو ديانج لقائمة الأهلي من جديد بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وزياد طارق بعد التعافي من الإصابة.ويغيب الثنائي محمد عبد المنعم وعمرو السولية بعد الإصابة في مواجهة الجونة الأخيرة.كما يغيب للإصابة كل من: أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن وبيرسي تاو.وجاءت قائمة الأهلي:حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبيرالدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول – كريم فؤاد – محمد هانيالوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري – لويس ميكيسوني – أحمد حمدي عبد القادر - زياد طارق - محمد محمودالهجوم: حسام حسنويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 24 مباراة.بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب برصيد 15 نقطة من 26 مباراة.