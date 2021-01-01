حيل تخلصك من ارتفاع درجة الحرارة بالغرفة



ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة



يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المخاطر الصحية و يشكل في الواقع خطورة على معظم الناس. بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة ، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في كثير من الأحيان إلى حالات خطيرة أخرى مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري.



وفقا لموقع هيلث لاين هناك بعض الطرق الأساسية للتهدئة ، مثل الخروج من الشمس بمجرد الشعور بالدفء الشديد



1. ضع الثلج على نقاط معينة من الجسم

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يمكنك إحضار بعض الثلج من الفريزر و بتطبيقه على نقاط معينة من الجسم ، حيث تكون الأوردة أقرب إلى سطح الجلد. يشمل ذلك الجزء الداخلي من معصميك ورقبتك وصدرك وصدغيك ومن خلال القيام بذلك ، يمكنك خفض درجة حرارة الدم بسرعة مما يسمح للجسم بالشعور بالبرودة.2. اشرب ماء جوز الهنديعد شرب الماء ضروري لإعادة الترطيب ، خاصة إذا كنت في الشمس طوال اليوم. لكن اتضح أن ماء جوز الهند قد يكون في الواقع أكثر فعالية في منحك التبريد على المدى القصير مقارنة بمياه الصنبور العادية.تجعل الفيتامينات والمعادن والإلكتروليتات الإضافية في ماء جوز الهند طريقة رائعة لإعادة الترطيب بعد قضاء الوقت في ضوء الشمس. كما أنه يعيد تنشيط جسمك بعد الإجهاد الناتج عن الدفء الشديد على مدى عدة ساعات.3. اصنع لنفسك شاي النعناعنثر كيس شاي النعناع في بعض الماء البارد أو المثلج ينتج نفس المشروب كما هو الحال عند وضعه في الماء الساخن.يشتهر النعناع بفائدته لتبريد الجسم ينتج نتيجة احتوائه على نسبة عالية من المنثول الطبيعي ويعد لمنثول تأثير إيجابي على مستقبلات البرد لدينا ، مما يعني أنه يساعد على إشباع العطش وتخفيف صعوبات التنفس ويجعلنا نشعر بمزيد من اليقظة.من المهم أيضًا شرب السوائل بانتظام لأنه يمنع الجفاف ، والذي يمكن أن يزيد أيضًا من حرارة الجسم وللحصول على مشروب صيفي مثالي ، أضيفي كيس شاي بالنعناع إلى كوب مليء بالثلج وحركه. ثم أضف بعض أوراق النعناع التي لها نفس تأثير النعناع حتى النهاية.4. المساحة المحيطة بك أكثر برودةسيساعد إنشاء نسيم متقاطع في منزلك على جعل المساحة المحيطة بك أكثر برودة. ضع مروحة عبر الغرفة من النافذة حتى يلتقي النسيم القادم من الخارج مع المروحة ، مما يخلق نسيمًا متقاطعًا باردًا ويمكن وضع زجاجة مليئة بالمياه المثلجة أمام المراوح ، بحيث يتم رشها بلطف بماء مثلج أثناء نفخها حولك5. أغلق الستائرتميل الغرف التي تواجه الشمس إلى الدفء بشكل أسرع والحصول على أقصى درجات الحرارة على مدار اليوم ، لذلك لتجنب أي حرارة زائدة قادمة مباشرة من الشمس إلى منزلك ، أغلق الستائر. قد يكون من الأفضل أيضًا إبقاء النوافذ مغلقة أثناء الطقس الحاربالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة طويلة المدى لدرء الحرارة ، فاستبدل أي ستائر داكنة اللون في منزلك - والتي تميل إلى امتصاص الحرارة - بأخرى ذات لون أفتح. الأقمشة ذات الألوان الفاتحة ، سواء كانت تنجيدًا أو ملابس ، أثبتت قدرتها على طرد الحرارة بعيدًا.