انتبه لهذه الأعراض .. اللوكيميا وأنواعها



اللوكيميا اللوكيميا



اللوكيميا أو سرطان الدم هو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم في الجسم ، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز الليمفاوي توجد أنواع عديدة من اللوكيميا ووتوجد بعض أشكال اللوكيميا أكثر شيوعًا عند الأطفال. تحدث أشكال أخرى من اللوكيميا في الغالب عند البالغين.



وفقا لموقع مايوكلينك عادةً ما يصيب سرطان الدم خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء هي محاربة قوية للعدوى - عادة ما تنمو وتنقسم بطريقة منظمة ، حيث يحتاجها جسمك. ولكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم ، ينتج نخاع العظام كمية زائدة من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية ، والتي لا تعمل بشكل صحيح.



يمكن أن يكون علاج سرطان الدم معقدًا - اعتمادًا على نوع سرطان الدم وعوامل أخرى. ولكن هناك استراتيجيات وموارد يمكن أن تساعد في إنجاح علاجك.

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أعراض اللوكيمياتختلف أعراض اللوكيميا حسب نوع اللوكيميا. تشمل العلامات والأعراض الشائعة لسرطان الدم ما يلي:حمى أو قشعريرةالتعب المستمر والضعفعدوى متكررة أو شديدةفقدان الوزن دون محاولةتضخم الغدد الليمفاوية وتضخم الكبد أو الطحالسهولة حدوث نزيف أو كدماتنزيف الأنف المتكرربقع حمراء صغيرة في جلدك (نمشات)التعرق المفرط وخاصة في الليلألم أو حنان في العظاممتى ترى الطبيبحدد موعدًا مع طبيبك إذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تقلقك.غالبًا ما تكون أعراض اللوكيميا غامضة وغير محددة. قد تتجاهل الأعراض المبكرة لسرطان الدم لأنها قد تشبه أعراض الأنفلونزا والأمراض الشائعة الأخرى.أنواع اللوكيميايصنف الأطباء سرطان الدم بناءً على سرعة تقدمه ونوع الخلايا المعنية ويعد النوع الأول من التصنيف هو مدى سرعة تقدم سرطان الدم:1-سرطان الدم الحادعادة تكون خلايا الدم غير الطبيعية هي خلايا الدم غير الناضجة (الأرومات). لا يمكنهم القيام بوظائفهم الطبيعية ، ويتكاثرون بسرعة ، وبالتالي يتفاقم المرض بسرعة ويعد هناك أنواع عديدة من اللوكيميا المزمنة. ينتج بعضها عددًا كبيرًا جدًا من الخلايا وبعضها يتسبب في إنتاج خلايا قليلة جدًا ويمكن أن تعمل بشكل طبيعي لفترة من الزمن. لا تظهر بعض أشكال سرطان الدم المزمن في البداية أي أعراض مبكرة ويمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد أو لا يتم تشخيصها لسنوات.2-نوع خلايا الدم البيضاءيؤثر هذا النوع من اللوكيميا على الخلايا الليمفاوية ، التي تشكل الأنسجة اللمفاوية في جهازك المناعي.و يؤثر هذا النوع من اللوكيميا على الخلايا النخاعية. تنتج الخلايا النخاعية خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والخلايا المنتجة للصفائح الدموية.وتوجد أنواع أخرى نادرة من اللوكيميا ، بما في ذلك ابيضاض الدم مشعر الخلايا ومتلازمات خلل التنسج النقوي واضطرابات التكاثر النقوي.