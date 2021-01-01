طريقة جديدة لعمل البامية الويكا

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة جديدة لعمل البامية الويكا

صورة الخبر: البامية الويكا
البامية الويكا


تعد البامية الويكا من أشهر الأكلات المصرية والمنتشرة بشكل خاص فى الصعيد ولكن فى السنوات الأخيرة قام بعض الطهاة بابتكار طرق جديدة لتقديمها وإعداده.

ونقدم لكم طريقة جديدة لعمل البامية الويكا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عمل البامية الويكا
بامية
موزة ضاني
ثوم
بصل
كزبرة خضراء
طماطم
ليمون
فلفل حار
جزر
عدس
كرفس
كرات
ورق لورا
حبهان
ملح فلفل أسود
زبدة

طريقة عمل البامية الويكا
* في حلة بها ماء مغلي اسلقي اللحمة مع جزر وبصل وكرفس وورق لورا وطماطم مقطعة وكزبرة جافة وحبهان وملح وفلفل أسود، واتركيه حتى يقارب النضج.

* ضعي قليل من العدس الأصفر والبامية وعصير الليمون على الخليط السابق وانتظري حتى تنضج المكونات ثم أضيفي عليها الزبدة وارفعي الخليط عن النار.

* اخرجي اللحمة من الحلة واستخدمي خلاط كهربائي لفرم بقية المكونات وقدمي الويكا مع اللحمة المفرومة

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة جديدة لعمل البامية الويكا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54039

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager