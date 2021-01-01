تعد البامية الويكا من أشهر الأكلات المصرية والمنتشرة بشكل خاص فى الصعيد ولكن فى السنوات الأخيرة قام بعض الطهاة بابتكار طرق جديدة لتقديمها وإعداده.
ونقدم لكم طريقة جديدة لعمل البامية الويكا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير عمل البامية الويكا
بامية
موزة ضاني
ثوم
بصل
كزبرة خضراء
طماطم
ليمون
فلفل حار
جزر
عدس
كرفس
كرات
ورق لورا
حبهان
ملح فلفل أسود
زبدة
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