

البامية الويكا البامية الويكا



تعد البامية الويكا من أشهر الأكلات المصرية والمنتشرة بشكل خاص فى الصعيد ولكن فى السنوات الأخيرة قام بعض الطهاة بابتكار طرق جديدة لتقديمها وإعداده.



ونقدم لكم طريقة جديدة لعمل البامية الويكا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير عمل البامية الويكا

بامية

موزة ضاني

ثوم

بصل

كزبرة خضراء

طماطم

ليمون

فلفل حار

جزر

عدس

كرفس

كرات

ورق لورا

حبهان

ملح فلفل أسود

زبدة

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طريقة عمل البامية الويكا* في حلة بها ماء مغلي اسلقي اللحمة مع جزر وبصل وكرفس وورق لورا وطماطم مقطعة وكزبرة جافة وحبهان وملح وفلفل أسود، واتركيه حتى يقارب النضج.* ضعي قليل من العدس الأصفر والبامية وعصير الليمون على الخليط السابق وانتظري حتى تنضج المكونات ثم أضيفي عليها الزبدة وارفعي الخليط عن النار.* اخرجي اللحمة من الحلة واستخدمي خلاط كهربائي لفرم بقية المكونات وقدمي الويكا مع اللحمة المفرومة