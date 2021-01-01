سبب اصفرار الأسنان وأسرع علاجات لتبييضها

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سبب اصفرار الأسنان


ما الذي يسبب اصفرار الأسنان؟ سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين ممن يبحثون عن إطلالة مميزة إلا أنه في المقابل هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تجعل أسنانك تبدو باهتة وصفراء ويمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في تلطيخ المينا ، وهي الطبقة الخارجية لأسنانك. أيضًا ، يمكن أن يؤدي تراكم الترسبات على أسنانك إلى جعلها تبدو صفراء.
وفقا لموقع هيلث لاين يمكن معالجة تغير اللون عن طريق التنظيف المنتظم وعلاجات التبييض. في بعض الأحيان ، تبدو الأسنان أيضًا صفراء اللون بسبب تآكل طبقة المينا الصلبة ، وكشف العاج الموجود تحتها. العاج هو نسيج عظمي أصفر طبيعي يقع تحت المينا.


على الجانب الآخر بعد معرفة ما الذي يسبب اصفرار الأسنان يمكن للعناية بالأسنان غير المنتظمة وبعض العادات السيئة أن تجعل أسنانك تفقد لمعانها وتتحول مع مرور الوقت إلى اللون الأصفر الباهت. إليك طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد .

علاجات طبيعية سريعة لعلاج اصفرار الأسنان
1-صودا الخبز

يمكن استخدام صودا الخبزعلى الأسنان لتبييضها والتخلص من بقع الأسنان و فركها على الأسنان لمدة دقيقة شطف جيداً بالماء و يمكن ووضع قطرات من عصير الليمون أن تجعله أكثر فعالية ، حيث أن عصير الليمون له أيضًا تأثير تبييض خفيف.

2-زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يساعد على تطهير الأسنان وتبييضها يمكنك أخذ حوالي ملعقة من الزيت وتدليك الأسنان بها حوالى 15 دقيقة ثم يبصق الزيت وعليك القيام بتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء.

3-قشور البرتقال والليمون

قشور الليمون تساعد على لتنظيف الأسنان وتبييضها فقط ضعي بضع قطرات من عصير الليمون على الجزء الأبيض من القشرة ثم استخدميها لفرك الأسنان.

4-كُركُم
يساعد على تبييض الأسنان و اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من كل زيت جوز الهند وصودا الخبزو وضعيه على أسنانك ، وتنظيف الأسنان بفرشاة الأسنان.

5- قشر الموز
قشر الموز يحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز التي تساعد في تبييض الأسنان. خذ قشرة موز وافركها برفق على أسنانك لمدة دقيقة أو دقيقتين. اشطفها وادهنها بمعجون أسنان عادي لإزالة كل بقايا الموز.



المصدر: موقع هيلث لاين

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