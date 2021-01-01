الحماية من التقصف أبرزها .. فوائد بروتين الشعر للرجال



فوائد بروتين الشعر للرجال فوائد بروتين الشعر للرجال



هناك العديد من فوائد بروتين الشعر للرجال؛ حيث أن فرد الشعر بالبروتين من أحدث الطرق التي تهدف إلى إعادة البروتينات المفقودة من الشعرة لتستعيد مظهرها الصحي اللامع والتي لا يمكن تعويضها عن طريق الغذاء.







ويمكن الاستفادة من بروتين الشعر للرجال، لإيصال التغذية اللازمة للشعر من الأطراف وحتى بصيلات الشعر. بالإضافة إلى بروتين الشعر يحتوي على عدد من العناصر كالسيليكون وزيت الأرجان التي تعمل على تغذية وتغليف الشعرة.

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ومن أهم فوائد بروتين الشعر للرجال أنه يحتوي على بروتينات وأحماض أمينيّة تعمل على زيادة نعومة الشعر وحمايته من التقصف والحد من هشاشة الشعر، كما يحافظ على رطوبة الشعر وبقائه أكثر لمعاناً.تتكون الشعرة الواحدة من سلسلة حلزونية من بروتين الكيراتين بالإضافة إلى عدد من الأحماض الأمينية كالسيستين Cystine والأرجينين Arginine والجلايسين Glycine، درجة التفاف السلسلة الحلزونية تحدد طول الشعرة واستقامتها، فكلما زادت الروابط المتكونة بين أجزاء الشعرة الواحدة زادت درجة التموجات وقل طول الشعرة والعكس.وتعتمد فكرة علاجات بروتين الشعر للرجال على فرد الشعر بشكل عام وإعادة الغلاف البروتيني للشعر، والذي يحافظ وجوده على الشعرة من التلف مما يمنح الشعر المظهر اللامع البراق الذي ينتج بعد إتمام خطوات العلاج.ويعمل بروتين الشعر للرجال على تفكيك الروابط الكبريتية الموجودة بين أجزاء الشعرة الواحدة، فيتم فرد الشعرة وزيادة طولها مما يؤدي لاختفاء التموجات والتجاعيد، واعطاء الشعر نعومة كبيرة ولمعان .