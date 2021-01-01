طرق طبيعية لتقوية جهاز المناعة لمواجهة الأمراض والفيروسات



لتقوية جهاز المناعة لتقوية جهاز المناعة



هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن نتبعها تقوية جهاز المناعة بخلاف استخدام الأدوية والمكملات الغذائية، وذلك لمواجهة الأمراض وبالأخص بعد إنتشار الموجة السادسة من عدوى فيروس كورونا.



وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش اخصائية التغذية العلاجية والسمنة بالمعهد القومى للتغذية، انه يمكن باستهلاك الأطعمة ان توفر للجسم حماية فعالة ضد جميع الامراض، وبالاخص الموجة السادسة لعدوى فيروس كورونا، والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



وتابعت الدكتورة جيهان الدمرداش في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن هناك بعض أنواع الفيتامينات الضرورية والأغذية التي تعزز جهاز المناعة ومن أبرزها ما يلي:

- فيتامين هـ :

يحتوي علي مضادات الأكسدة القوية التي تقي من الالتهابات، و يوجد في اللوز وبذور عباد الشمس والبندق والفول السوداني و زيت الزيتون ومنتجات الالبان .

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- الزنك :وهو معدن نادر في الجسم إلا أنه ضروري للغاية للحفاظ علي صحة الانسان فهو يعزز صحة جهاز المناعة، وعمليات الأيض في الجسم بشكل فعال ويوجد الزنك في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والدواجن والبقول، مثل: الفول و العدس والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والتوت الاسود والرمان والكيوي والجوافة.- فيتامين د :ويعتبر ضوء الشمس هو أحد أكثر مصادر فيتامين د، و يوجد في بعض الأطعمة، مثل : الحليب والسلمون والتونة والماكريل والأطعمة المدعمة كالحبوب، ويجب إدخال بعض المأكولات والمشروبات الي نظامنا اليومي كـ :استهلاك الخضروات، مثل : البروكلي والقرنبيط والخضروات الورقية والفلفل بجميع ألوانه لاحتوائه على فيتامين سي.وتناول البرتقال الذي يحتوي قشره على نسبة عالية من فيتامين سي لتعزيز جهاز المناعة.تناول الطماطم التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن وفيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك والبوتاسيوم.استهلاك الكركم، والذي يعمل علي حماية الجسم من الالتهابات التي يسببها تلوث الهواء في الجهاز التنفسي.تناول السبانخ، لأنها من الخضروات الغنية بالمعادن الهامة، ومضادات الأكسدة فتحتوي علي الماغنيسيوم وبيتا كاروتين، والتي جميعها تقوي جهاز المناعة وتحمي من العدوى .تناول الأفوكادو الهام للمناعة، وذلك لاحتوائه علي فيتامين سي و الحديد و فيتامين د وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم و الكالسيوم- الحصول على عدد ساعات نوم كافية.- ممارسة الرياضة.- البعد عن الضغوط النفسية بقدر المستطاع.