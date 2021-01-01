فوائد غير متوقعة لتناول الموز الأخضر



الموز الأخضر الموز الأخضر



يحتوي الموز على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وتوصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعتي نيوكاسل وليدز ببريطانيا، إلى أن تناول حبة من الموز الأخضر يوميا يقي من الإصابة بالسرطان .







وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول حبة من الموز الأخضر يوميا للأشخاص المعرضين لخطر وراثي مرتفع للإصابة بالسرطان، ساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالسرطان .



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وأوضح الباحثون، ان السبب وراء قدرة الموز الأخضر على منع الإصابة بالسرطان، هو أنه غني بالنشا المقاوم والذي يتوافر بكثرة في الفاكهة عندما تكون غير ناضجة؛ حيث إن النشا المقاوم هو شكل من أشكال الكربوهيدرات ، يوجد أيضًا بشكل شائع في الأطعمة، مثل : الشوفان والحبوب والفول، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وأظهرت النتائج، أن النظام الغذائي الغني بالنشا المقاوم قلل من خطر الإصابة ببعض أشكال الأورام السرطانية بأكثر من النصف؛ حيث وجد الباحثون ، أن ما يقرب من 1000 مريض مصاب بمتلازمة لينش، وهي حالة وراثية تجعل الناس عرضة لمجموعة من السرطانات قد قل الخطر لديهم عند استهلاكهم حبة من الموز الأخضر يوميا .وأشار الباحثون، إلى أنه يعتقد أن حوالي 200 ألف بريطاني يعانون من الحالة الوراثية ، على الرغم من أن أقل من 5 في المائة يعرفون أنهم حاملون لهذه الحالة، وأكد الباحثون أنه تم إعطاء جميع المشاركين جرعة يومية من النشا المقاوم، تعادل موزة واحدة غير ناضجة ، لمدة عامين في المتوسط.ووجد الخبراء، أنه في حين أنه لم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ، فإن الجرعة قللت من خطر الإصابة بالسرطان في أجزاء أخرى من الجسم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وكان هذا التأثير الوقائي قويًا بشكل خاص لسرطانات الجهاز الهضمي العلوي بما في ذلك سرطانات المريء والمعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس والاثني عشر ، والتي يصعب اكتشافها في مرحلة مبكرة.ولاحظ الباحثون، أن الحماية من الأورام السرطانية تستمر لمدة 10 سنوات بعد توقف الأشخاص عن تناول المكملات ويأمل الخبراء أن تكون النتائج مفيدة أيضًا لعامة الناس ، وليس فقط الأشخاص المصابين بمتلازمة لينش.وقال البروفيسور جون ماذرز ، خبير التغذية البشرية في نيوكاسل: "وجدنا أن النشا المقاوم يقلل من مجموعة من السرطانات بنسبة تزيد عن 60 في المائة، وكان التأثير أكثر وضوحًا في الجزء العلوي من القناة الهضمية؛ وهو أمر مهم للغاية؛ حيث إن سرطان الجهاز الهضمي العلوي يصعب تشخيصه وغالبًا لا يتم اكتشافه مبكرًا.وأضاف ماذرز، أن جرعة النشا المقاوم المستخدمة في التجربة تعادل تقريبًا تلك الموجودة في الموز الأخضر غير الناضج، ووجدت نتائج الدراسة، أنه يمكن تناول النشا المقاوم ويوجد بشكل طبيعي في البازلاء والفول والشوفان والأطعمة النشوية الأخرى أن يكون له نفس التأثير.وتابع البروفيسور ماذرز، أن النشا المقاوم قد يقلل من تطور السرطان عن طريق تغيير التمثيل الغذائي البكتيري للأحماض الصفراوية، وتقليل تلك الأنواع من الأحماض الصفراوية التي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي وتسبب الإصابة بالأورام السرطانية في النهاية.