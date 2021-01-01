فيديو .. طرح أول مضاد فيروسي لعلاج كورونا بالصيدليات



كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني في جامعة القاهرة، تفاصيل طرح أول مضاد فيروسي لعلاج كورونا في الصيدليات بـ 420 جنيهًا.



وأكد أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني في جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا العلاج موجود في كل الصيدليات، ولم يكن مطروحًا أمام القطاع الخاص سابقًا، وهو علاج متخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد.



وتابع أن الدواء الجديد يعالج كورونا ولا يمكن وصفه لعلاج أي أمراض أخرى، مؤكدًا أن المضادات الحيوية لا تعالج كورنا؛ إنما يمكنه مكافحة العدوى البكتيرية المصاحبة لكورونا، وتنشيط الجهاز المناعي.

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وعن تغيير بروتوكول علاج فيروس كورونا، أوضح أنه يتم تغيير البروتوكول المصري حاليًا وسيتضمن الدواء الجديد، لافتًا إلى أن أدوية علاج كورونا توصف لمريض محدد حسب حالته الصحية، والدواء الجديد مصري التصنيع عبر أكثر من شركة وليست شركة واحدة.ولفت إلى أن هذا الدواء سيكون متواجدًا في السوق المصري؛ ويتم استعماله في بداية المرض، وعلى المريض أن يستشير طبيبًا لتلقي هذا الدواء، مشيرًا إلى أن المتحور الحالي السائد في مصر والعالم أبرز أعراضه حرقان الحلق وصعوبة في البلع، وإسهال أحيانًا.وأكد مصدر بوزارة الصحة والسكان إن «مولنوبيرافير »، ضمن بروتوكولات علاج كورونا التي تعد من أبرز مضادات الفيروسات .وبدأت صيدليات مصر في استقبال، أول مُضاد فيروسي في العالم يستهدف فيروس كورونا ومتحوراته بعد ثبوت نجاحه لدى استخدامه في علاج المرضى داخل مصر وخارجها، ما دفع الجهات المسئولة للموافقة على طرحه في الصيدليات، لاستخدامه في علاج المرضى المعزولين منزلياً المعالجين من فيروس كورونا .ويضم «مولنوبيرافير إيفا فارما»، 40 كبسولة في العلبة الواحدة، تُستخدم في «الكورس العلاجي» للمريض لمدة 5 أيام، بتكلفة 420 جنيه للعبوة، وهي الفترة التي يحتاجها المريض للتغلب على فيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» السائد في مصر والعالم حالياً.طرح الدواء في الصيدليات العامةووافقت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، على إدراج دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، في وقت سابق، البروتوكولات العلاجية التي يتناولها المرضى في العلاج من فيروس كورونا، ليتم صرفها من صيدليات المستشفيات، قبل الموافقة على طرحها بالصيدليات العامة.وتضم الكبسولة الواحدة من الدواء على 200 مجم من المادة الفعالة، ويأخذ المريض 8 كبسولات من هذا الدواء يومياً بواقع 4 كبسولات صباحاً، ومثلهما مساءًا، بإجمالي 40 كبسولة للمريض الواحد في مدة 5 أيام.كانت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قد صرحت بأن الدواء يمكن أخذه لمرضى كورونا، خصوصاً المعرضين لمخاطر عالية من الحالات البسيطة والمتوسطة.