تستعرض وان بلس تفاصيل جديدة حول OnePlus 10T قبل الإعلان الرسمي



OnePlus 10T OnePlus 10T

إستعرضت شركة وان بلس تفاصيل مواصفات هاتف OnePlus 10T، كما أوضحت سبب غياب زر التنبيهات من تصميم الإصدار الجديد.



تستعد شركة وان بلس لعقد حدث في 3 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus 10T، وقبل الإعلان الرسمي قدمت الشركة تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.



ولقد كشفت التسريبات المصورة عن اثنان من الألوان المميز للإصدار القادم OnePlus 10T، أيضاً أوضح “Hope Liu” من شركة وان بلس أن إزالة زر التنبيهات المنزلق من الهاتف المرتقب يعود إلى رغبة الشركة لتوفير مساحة داخلية أكبر للتكوينات الأخرى في OnePlus 10T.

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ويتيح إزالة هذا الزر لشركة وان بلس دعم الهاتف بسعة أكبر للبطارية، وإشارة أفضل للشبكات، والشحن السريع بقدرة أعلى.حيث يتطلب عمل تقنية الشحن السريع في هذا الإصدار اثنان من المضخات على عكس تقنية الشحن السريع في OnePlus 10 Pro الذي يتضمن مضخة واحدة، لذا يدعم 10T الشحن بآداء أسرع.كما يأتي هاتف 10T بعدد 15 من الهوائيات لتحسين إشارة الهاتف عند الإمساك بالهاتف بشكل أفقي، ويمكن إضافة هذه التكوينات نتيجة لإزالة زر التنبيهات المنزلق الذي شغل مساحة 30 مم مربعًا في الإصدار السابق.أيضاً من بين التغييرات التي أجريب في OnePlus 10T غياب علامة Hasselblad التجارية من إعدادات الكاميرة، حيث تقدم وان بلس الهاتف بمستشعر Sony IMX766 رئيسي، مع دعم عمق ألوان 10بت، مع تحسينات في تصوير HDR.وتقدم وان بلس الهاتف بحجم شاشة 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، ويدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، مع ذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة 256 جيجا بايت في UFS 3.1.كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150W، ويأتي بنظام تشغيل Android 12 وواجهة OxygenOS 12.1.