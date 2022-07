شركة سامسونج أطلقت التحديث الأمني لشهر يوليو 2022 لجهاز Galaxy A42 5G

سامسونج سامسونج

أصدرت شركة سامسونج تحديثًا جديدًا لبرنامج Galaxy A42 5G. بدأ الهاتف الذكي متوسط ??المدى في الحصول على التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 في دول أوروبية مختلفة ، بما في ذلك فرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وهولندا والمملكة المتحدة. من المتوقع أن يتوسع الطرح للعديد من الأسواق في الأيام القادمة.



يجلب تحديث البرنامج الجديد لجهاز Galaxy A42 5G إصدار البرنامج الثابت للجهاز إلى A426BXXS3DVF3. يتضمن التحديث تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية للخصوصية. يمكن أن يتضمن أيضًا إصلاحات عامة للأخطاء وتحسين استقرار الجهاز.



إذا كنت من مستخدمي Galaxy A42 5G في أوروبا ، فيمكنك تنزيل تحديث البرنامج الجديد وتثبيته من خلال التوجه إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت. يمكنك أيضًا تنزيل أحدث ملف برنامج ثابت من قاعدة البيانات الخاصة بنا وفلاشها يدويًا.

أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A42 5G في سبتمبر 2020 باستخدام برنامج One UI 2 المستند إلى نظام أندرويد 10. تلقى الجهاز تحديث One UI 3 المستند إلى أندرويد 11 في أوائل عام 2021 وتحديث One UI 4 المستند إلى أندرويد 12 في وقت سابق من هذا العام.