تقرير Galaxy Z Fold 4 سيكلف أكثر من سابقه أيضًا



Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 4

يبدو أن سامسونج ستنفذ ارتفاعًا في الأسعار في جميع المجالات لمنتجاتها القادمة. وسط تقارير تفيد بأن Galaxy Z Flip 4 سيتكلف أكثر من سابقه ، ظهرت الآن بعض المعلومات التي تشير إلى مصير مماثل لجهاز Galaxy Z Fold 4.



تتضمن سلسلة Galaxy Z Fold بالفعل أغلى الهواتف التي تبيعها سامسونج. كان الكثيرون يأملون في أن تخفض سامسونج سعر هاتفها الذكي القابل للطي بشكل تدريجي. قد لا يحدث هذا هذا العام.



قام بائع تجزئة في أوروبا بإدراج الأسعار المتوقعة لـ Galaxy Z Fold 4 ، وهو يسرد 1،863 يورو و 1،981 يورو للمتغيرات 256 جيجابايت و 512 جيجابايت على التوالي. من المحتمل أن تكون هذه عناصر نائبة وقد تكون الأسعار النهائية فعليًا 1،849 و 1،999 يورو على التوالي.

قد يعجبك أيضا...

سيمثل هذا زيادة قدرها 50 و 100 يورو عن طرازي Galaxy Z Fold 3 بسعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت بسعر 1799 و 1899 على التوالي. لقد أبلغنا حصريًا أن طراز Galaxy Z Fold 4 سعة 1 تيرابايت سيكون متاحًا أيضًا. بهذا المعدل ، قد يكلف أكثر من 2000 يورو.من المحتمل جدًا ألا تقتصر ارتفاعات الأسعار هذه على أوروبا فقط. قد تتقاضى سامسونج أيضًا المزيد من الأموال مقابل هاتفها الذكي الجديد القابل للطي في أسواق أخرى في جميع أنحاء العالم. ربما تشعر الشركة أن رفع الأسعار قليلاً هذا العام لن يكون له تأثير كبير على المبيعات.أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا أنها شحنت أكثر من 10 ملايين هاتف ذكي قابل للطي العام الماضي. من المؤكد أن التخفيضات في الأسعار التي تم تنفيذها على Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 لعبت دورًا رئيسيًا.نظرًا لأن الأجهزة القابلة للطي قد حققت نجاحات كبيرة في السوق الآن ، فقد يكون الكثير من العملاء على ما يرام مع دفع أسعار أعلى. عند الحديث عن ارتفاع الأسعار ، اقترح تقرير سابق أيضًا أن طرز ساعة سامسونج Galaxy Watch 5 الجديدة ستكلف أكثر من سلسلة Galaxy Watch 4.