سامسونج أطلقت المنتدى التجريبي One UI 5.0 الرسمي

أطلقت شركة سامسونج للتو منتدى One UI 5.0 beta الرسمي على موقع المجتمع الخاص بها ، مما قد يعني أن البرنامج التجريبي سيكون مفتوحًا للجمهور قريبًا. ستجمع سامسونج تعليقات المستخدمين من مستخدمي One UI 5 من خلال قنوات الاتصال المعتادة ، بما في ذلك تطبيق الأعضاء ومنتديات المجتمع.



أطلقت سامسونج الآن قسم One UI 5 داخل جزء "One UI Beta Program" من موقع مجتمعها على الويب. لا توجد مشاركات مجتمعية حتى الآن ، لأن الجمهور ليس لديه إمكانية الوصول إلى One UI 5 ، ولكن المنتدى سيُملأ بالأسئلة والتعليقات بمجرد بدء تشغيل البرنامج التجريبي.



ذكرنا سابقًا أن سلسلة Galaxy S22 يمكن أن تدخل المرحلة التجريبية العامة الأولى من One UI 5.0 في الأسبوع الثالث من شهر يوليو. لم يتم تحديد جداول الإصدار التجريبي مطلقًا ، ونحن الآن ندخل الأسبوع الأخير من شهر تموز (يوليو) مع عدم توفر الإصدار التجريبي من One UI 5.0. ومع ذلك ، تختبر سامسونج إصدار One UI 5.0 beta داخليًا لمدة شهر على الأقل ويمكن أن تفتح الإصدار التجريبي للجمهور في أي لحظة الآن.

يعتمد One UI 5.0 على أندرويد 13 ، وعلى الرغم من أن الشركة لم تشارك في برنامج أندرويد 13 التجريبي من جوجل ، فإن عملاق التكنولوجيا الكوري سيدير ??مرحلة الاختبار العامة الخاصة به لواجهة One UI الخاصة به. منتديات الدعم الرسمية جاهزة الآن ، ويجب أن تحذو البرامج الثابتة حذوها.سنبقيك على اطلاع بمجرد اكتشاف المزيد ، ولكن ضع في اعتبارك أن البرنامج التجريبي سيكون له مدى وصول محدود. كالعادة ، سيتم نشره في أسواق محددة ، على الرغم من أن العملاء الأوروبيين قد يكون لديهم وقت أسهل مع البرنامج التجريبي في عام 2022 ، وذلك بفضل قرار سامسونج بإلغاء ربط الأجهزة الأوروبية من الرموز الخاصة بالدولة (CSC).