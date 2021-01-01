واتساب يقوم بتطوير ميزة للاحتفاظ بالرسائل "المختفية" حتى لا يتم حذفها تلقائيًا

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يعمل واتساب على تطوير ميزة "الاحتفاظ بالرسائل" التي من شأنها أن تسمح لجميع المشاركين في أي محادثة بـ "الاحتفاظ" بالرسائل المختفية حتى لا يتم حذفها تلقائيًا ، والمتاحة في التحديث المستقبلي لـ واتساب التجريبي لنظام Android و iOS و سطح المكتب. إليك التفاصيل التي يجب معرفتها.



يقال إن واتساب يعمل على ميزة "الاحتفاظ بالرسائل" التي ستسمح للمستخدمين بالاستمرار في إخفاء الرسائل في الدردشة بعد انتهاء وقت انتهاء صلاحيتها. بمجرد "الاحتفاظ" بالرسائل التي تختفي ، يمكن بعد ذلك عرضها من قبل جميع المشاركين في المحادثة في قسم "الرسائل المحفوظة" الجديد الذي سيتم إنشاؤه في معلومات الدردشة.



وفقًا لـ WABetaInfo ، لا تزال الميزة قيد التطوير ولكن واتساب يعمل على تقديمها من خلال تقديم معلومات حول ترقية الرسائل المختفية في التحديث المستقبلي لـ واتساب سطح المكتب التجريبي. يقدم التنبيه الجديد التغييرات التي يتم إجراؤها على الرسائل المختفية ؛ أنه سيكون من الممكن الاحتفاظ برسالة مختفية لمنع حذفها تلقائيًا.

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ولكن تمامًا مثل كل مشارك في المحادثة يمكنه الاحتفاظ بالرسالة ، يمكنه أيضًا "إلغاء الاحتفاظ" بالرسائل. أيضًا ، يقول واتساب إنه سيسمح لمديري المجموعة بالحد من هذه الميزة. قد يعني هذا أنه سيكون هناك إعداد خصوصية جديد سيسمح لمسؤولي المجموعة بتبديل القدرة على الاحتفاظ بالرسالة المختفية.يقوم واتساب بتطوير ميزة للاحتفاظ بالرسائل "المختفية" حتى لا يتم حذفها تلقائيًافي وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم الإبلاغ عن أن واتساب يختبر ميزة حيث يمكن للمشاركين في الدردشة الجماعية رؤية جميع المشاركين السابقين الذين غادروا المجموعة في الـ 60 يومًا السابقة باستخدام "ميزة المشاركين السابقين". يأتي هذا بعد فترة ليست طويلة من بدء خدمة المراسلة الفورية في اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بمغادرة الدردشة الجماعية دون تنبيه أي شخص باستثناء مسؤول المجموعة.يختبر واتساب أيضًا ميزة تسمح للمستخدمين بحذف الرسائل (لدى الجميع) التي أرسلوها لمدة يومين و 12 ساعة بعد إرسالها. حاليًا ، يمكن للمستخدمين حذف الرسائل "للجميع" فقط بعد حوالي ساعة من إرسالها.هناك ميزة أخرى مثيرة للاهتمام يتم اختبارها بواسطة خدمة المراسلة الفورية وهي "حالة الصوت" حيث يمكن للمستخدمين تسجيل ملاحظة صوتية سريعة لمشاركتها في علامة تبويب الحالة الخاصة بهم ، تمامًا كما يمكنهم حاليًا إرسال ملاحظات صوتية في محادثات واتساب. تحديثات الحالة هي نسخة واتساب من ميزات "القصص" الموجودة على الأنظمة الأساسية الأخرى بما في ذلك إنستغرام و سناب شات.