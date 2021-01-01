منشئي المحتوى على فيسبوك الآن كسب المال من خلال مقاطع الفيديو التي تستخدم موسيقى مرخصة

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أعلنت ميتا اليوم أن المبدعين على فيسبوك يمكنهم الآن كسب المال من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم على فيسبوك التي تستخدم الموسيقى المرخصة. تطلق الشركة "مشاركة أرباح الموسيقى" للسماح لمنشئي الفيديو بتضمين الموسيقى المرخصة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم على فيسبوك وكسب حصة من عائدات الإعلانات أثناء البث. وتقول الشركة إن هذا يفتح طريقًا جديدًا للمبدعين وأصحاب حقوق الموسيقى لكسب المال. على الرغم من تمكن منشئو المحتوى من استخدام الموسيقى المرخصة في مقاطع الفيديو ، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق الدخل منها حتى الآن.



باستخدام هذه الميزة الجديدة ، كلما استخدم منشئ المحتوى موسيقى مرخصة في مقاطع الفيديو الخاصة به على فيسبوك لمدة 60 ثانية أو أكثر ، يمكنه كسب المال من مقاطع فيديو معينة من خلال الإعلانات ضمن البث. سيحصل منشئو المحتوى على 20? من حصة الأرباح على مقاطع الفيديو المؤهلة ، مع تخصيص حصة منفصلة لأصحاب الحقوق وإلى ميتا. لم تكشف الشركة عن حصتها في الإيرادات بالضبط.



تقول ميتا إن Facebook Reels ليست مؤهلة لتحقيق الدخل من خلال مشاركة أرباح الموسيقى في الوقت الحالي. ومع ذلك ، من المحتمل أن توسع الشركة "مشاركة أرباح الموسيقى" إلى Reels في المستقبل.

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لكي تكون مؤهلاً لمشاركة أرباح الموسيقى ، يجب أن يكون منشئو المحتوى مؤهلين للإعلانات أثناء البث وأن يفيوا بمعايير أهلية تحقيق الدخل على فيسبوك. يجب أيضًا أن تكون الأغنية المميزة المستخدمة في مقطع فيديو جزءًا من مكتبة الموسيقى المرخصة ، والتي تحتوي على جميع الأغاني المؤهلة للحصول على أرباح الموسيقى مشاركة.