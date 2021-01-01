تبني روسيا محطة أرضية لمنظومة GLONASS على الأراضي الفنزويلية

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها استحداث محطة أرضية في فنزويلا، لتساهم في تحسين عمل منظومة GLONASS الملاحية الفضائية.



وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "منظومة GLONASS الروسية لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ستتمكن من العمل بكفاءة أكبر بسبب استحداث محطة أرضية أخرى خارج الأراضي الروسية".



وأضاف البيان "المحطة الأرضية الجديدة ستكون في الأراضي الفنزويلية، هذا النوع من المحطات يراقب الإشارات المفتوحة من الأقمار التابعة لمنظومات GPS و Beidou و Galileo العالمية، ويستخدم هذه البيانات ويطابقها مع بيانات الأقمار الروسية لزيادة دقة عمل منظومة GLONASS".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المحطة الجديدة ستبنى من قبل مؤسسة الأبحاث والإنتاج التابعة لـ "روس كوسموس"، وستوفر بيانات دقيقة جدا لتحديد المواقع بالاعتماد على تقنيات (???).ويأتي بناء هذه المحطة في إطار الاتفاقيات التي كانت قد وقعت سابقا بين روسيا وفنزويلا، بهدف دراسة واستخدام الفضاء الكوني للأغراض السلمية.وتعتبر منظومة Glonass الروسية حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وبدأت روسيا بتطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100? لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.