تبني روسيا محطة أرضية لمنظومة GLONASS على الأراضي الفنزويلية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها استحداث محطة أرضية في فنزويلا، لتساهم في تحسين عمل منظومة GLONASS الملاحية الفضائية.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "منظومة GLONASS الروسية لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ستتمكن من العمل بكفاءة أكبر بسبب استحداث محطة أرضية أخرى خارج الأراضي الروسية".
وأضاف البيان "المحطة الأرضية الجديدة ستكون في الأراضي الفنزويلية، هذا النوع من المحطات يراقب الإشارات المفتوحة من الأقمار التابعة لمنظومات GPS و Beidou و Galileo العالمية، ويستخدم هذه البيانات ويطابقها مع بيانات الأقمار الروسية لزيادة دقة عمل منظومة GLONASS".
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