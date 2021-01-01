يكتشفون العلماء الصينيون أكثر من 600 نجم نابض

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن علماء الصين اكتشفوا أكثر من 600 نجم نابض باستخدام التلسكوب اللاسلكي FAST.

والنجوم النابضة، هي نجوم نيوترونية تدور بسرعة عالية جدا ، تنبعث منها نبضات دورية منتظمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، التي تتكون أثناء انفجارات المستعر الأعظم (سوبرنوفا)، من نوى النجوم الضخمة المتفجرة. وبالنظر لكثافتها العالية وسرعة دورانها، يعتقد أنها توفر للعلماء ظروفا مثالية لدراسة قوانين الفيزياء.

ويقول جيانغ بينغ كبير مهندسي التلسكوب FAST، "دخلت فترة البحث والمراقبة باستخدام تلسكوب FAST اللاسلكي المرحلة الذهبية، بفضل استقرار عمل المعدات".

ووفقا له، إن استخدام التلسكوب FAST الذي دخل الخدمة الفعلية في شهر يناير 2020 في المراقبة وقدرته العالية على التقاط الإشارات، سمحت له بالعمل أفضل من التلسكوبات اللاسلكية الأخرى.

وتجدر الإشارة، إلى أن مساحة الأرض التي يشغلها التلسكوب FAST تعادل مساحة 30 ملعبا لكرة القدم وبلغت كلفته 180 مليون دولار. ويعتبر التلسكوب اللاسلكي هو الأعلى حساسية في العالم.

المصدر: روسيا اليوم

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