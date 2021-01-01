يكتشفون العلماء الصينيون أكثر من 600 نجم نابض

أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن علماء الصين اكتشفوا أكثر من 600 نجم نابض باستخدام التلسكوب اللاسلكي FAST.
والنجوم النابضة، هي نجوم نيوترونية تدور بسرعة عالية جدا ، تنبعث منها نبضات دورية منتظمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، التي تتكون أثناء انفجارات المستعر الأعظم (سوبرنوفا)، من نوى النجوم الضخمة المتفجرة. وبالنظر لكثافتها العالية وسرعة دورانها، يعتقد أنها توفر للعلماء ظروفا مثالية لدراسة قوانين الفيزياء.
ويقول جيانغ بينغ كبير مهندسي التلسكوب FAST، "دخلت فترة البحث والمراقبة باستخدام تلسكوب FAST اللاسلكي المرحلة الذهبية، بفضل استقرار عمل المعدات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!