«للبيع»أول كمبيوتر من آبل .. تعرف على السعر



أول كمبيوتر من آبل أول كمبيوتر من آبل

يُعرض حاليًا للبيع، كمبيوتر «Apple Computer A»، وهو النموذج الأولي لأول كمبيوتر من عملاق التكنولوجيا شركة «آبل» الأمريكية، المُصنعة لهواتف آيفون، ويتوقع بيعه بأكثر من نصف مليون دولار في المزاد.



وكان قد تم اعتبار النموذج الأولي "مفقودًا'' حتى وقت قريب، وقد تم لحامه يدويًا من قبل المؤسسان المشاركان لشركة آبل APPLE «ستيف» و «زنياك» في عام 1976، وهو العام الذي تأسست فيه شركة آبل.



والعنصر "النادر" و "التاريخي" في هذا الكمبيوتر، هو في الأساس لوحة دوائر كهربائية، مغطاة بالرقائق والأسلاك، ومنقوشة بالكلمات "Apple Computer A © 76".

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اقرأ أيضًا.. اكتشاف ثغرات.. آبل تحث مستخدميها على تحديث أجهزتهمولقد كان هذا نموذجًا أوليًا لـ Apple-1، وهو أول منتج للشركة على الإطلاق، والذي تم بيعه كلوحة دائرة مجمعة، وكان يفتقر إلى الميزات الأساسية، مثل لوحة المفاتيح، و الشاشة.ويتم الآن بيع النموذج الأولي بواسطة RR Auction ، وهي دار المزادات شهيرة، في بوسطن الأمريكية.وتبلغ العطاءات على الكمبيوتر الأن نحو 278،005 دولارًا (230،888 جنيهًا إسترلينيًا)، وتنتهي المدة المقررة للبيع في 19 أغسطس، لكن دار المزادات تتوقع سعر بيع نهائي يصل لأكثر من 500000 دولار (415000 جنيه إسترليني).