«للبيع»أول كمبيوتر من آبل .. تعرف على السعر

يُعرض حاليًا للبيع، كمبيوتر «Apple Computer A»، وهو النموذج الأولي لأول كمبيوتر من عملاق التكنولوجيا شركة «آبل» الأمريكية، المُصنعة لهواتف آيفون، ويتوقع بيعه بأكثر من نصف مليون دولار في المزاد.
وكان قد تم اعتبار النموذج الأولي "مفقودًا'' حتى وقت قريب، وقد تم لحامه يدويًا من قبل المؤسسان المشاركان لشركة آبل APPLE «ستيف» و «زنياك» في عام 1976، وهو العام الذي تأسست فيه شركة آبل.
والعنصر "النادر" و "التاريخي" في هذا الكمبيوتر، هو في الأساس لوحة دوائر كهربائية، مغطاة بالرقائق والأسلاك، ومنقوشة بالكلمات "Apple Computer A © 76".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!