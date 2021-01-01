تبني الصين «تلسكوب فضائي» أفضل من ناسا

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تصعد الصين من سباق الفضاء ضد الولايات المتحدة بخطط لتشغيل تلسكوبها الضخم في عام 2024.



قالت الصين إن تقنيات التلسكوب الفضائي ستكون قادرة على رؤية المزيد في الفضاء أفضل من تلسكوب ناسا.



يأتي ذلك وسط توترات متزايدة بين الجانبين على كل شيء فضاء.

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حذر رئيس ناسا بيل نيلسون مؤخرًا من أنه يجب بذل الجهود لضمان عدم محاولة الصين امتلاك القمر .رداً على ذلك ، اتهمت الصين الولايات المتحدة بأنها "المحرك الرئيسي في تحويل الفضاء الخارجي إلى سلاح وساحة معركة".قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "تشاينا نيوز سيرفيس": "لقد اتبعت منذ فترة طويلة استراتيجية للهيمنة في الفضاء وعرفت الفضاء الخارجي علنًا بأنه مجال قتال حربي".أضاف "لتحقيق استراتيجيتها ، تعمل الولايات المتحدة بقوة على تطوير ونشر مجموعة متنوعة من أسلحة الفضاء الخارجي الهجومية مثل الطاقة الموجهة ونظام الاتصالات المضادة ، وكثيراً ما تجري تدريبات عسكرية وتقدم التعزيزات العسكرية الشاملة والتأهب في الفضاء الخارجي."تابع "يجري بناء تلسكوب الفضاء الصيني Xuntian الآن ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام .ذكر "ستتميز التكنولوجيا الصينية بكاميرا ضخمة تبلغ قوتها 2.5 مليار بكسل ، قادرة على مراقبة ما يصل إلى 40 في المائة من السماء على مدار 10 سنوات، سيكون أول تلسكوب فضائي كبير في البلاد.سيتم إطلاقه في عام 2023 وسيتم تشغيله بحلول عام 2024 ، وفقًا لتقارير CGTN .