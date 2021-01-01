تصبح بي إم دبليو الفئة الخامسة تورنج سيارة شرطة



بي إم دبليو بي إم دبليو

انضمت بي إم دبليو 540i xDrive تورنج لأسطول الشركة في جمهورية التشيك، والتي ستخدم على الطرق السرعة بشكل أساسي.



ستقدم بي إم دبليو 10 سيارات للشرطة منها 5 سيارات بملصقات وإشارات ضوئية مخصصة بالزي الرسمي، وستأتي 5 نسخ أخرى بمظهر عادي رغم حصولها على تعديلات للأداء وللمهمات الرسمية.



قال الرئيس التنفيذي لفرع بي إم دبليو في التشيك “يتلقى ضباط شرطة الطرق السريعة مركبات مجهزة خصيصًا بأعلى خصائص القيادة ومستوى عالٍ من السلامة النشطة والسلبية، كما هو الحال بالنسبة لعلامتنا التجارية. أعتقد أن المركبات الجديدة ستساهم في زيادة سلامة حركة المرور على طرقنا السريعة”.

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تحمل السيارة هناك محرك هجين خفيف، بسعو 3.0 لتر 335 حصان 449 نيوتن-متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يرسل الطاقة عبر جميع العجلات الأربع. وأضاف نائب رئيس الشركة هناك “من الخطوات المهمة لتحسين ظروف ونوعية عمل الشرطة التغيير المنتظم لأسطول المركبات، وأنا سعيد لأن ضباط الشرطة سيكونون قادرين على استخدام مثل هذه المركبات الحديثة والآمنة والسريعة مثل سيارات بي إم دبليو العشرة في خدمتهم”.