تصبح بي إم دبليو الفئة الخامسة تورنج سيارة شرطة

انضمت بي إم دبليو 540i xDrive تورنج لأسطول الشركة في جمهورية التشيك، والتي ستخدم على الطرق السرعة بشكل أساسي.
ستقدم بي إم دبليو 10 سيارات للشرطة منها 5 سيارات بملصقات وإشارات ضوئية مخصصة بالزي الرسمي، وستأتي 5 نسخ أخرى بمظهر عادي رغم حصولها على تعديلات للأداء وللمهمات الرسمية.
قال الرئيس التنفيذي لفرع بي إم دبليو في التشيك “يتلقى ضباط شرطة الطرق السريعة مركبات مجهزة خصيصًا بأعلى خصائص القيادة ومستوى عالٍ من السلامة النشطة والسلبية، كما هو الحال بالنسبة لعلامتنا التجارية. أعتقد أن المركبات الجديدة ستساهم في زيادة سلامة حركة المرور على طرقنا السريعة”.
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