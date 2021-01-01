قد تكون جنرال موتورز غير ملتزمة بموعد نهائي لمحركات الوقود

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صورة الخبر: جنرال موتورز
جنرال موتورز

بينما تبدو صناعة السيارات تسعى جاهدة للإنتقال للمحركات الكهربائية بالكامل في أسرع وقت، فقد انضمت جنرال موتورز إلى الفريق غير الملتزم بإنهاء محركات الوقود، رغم عمله على تطوير المحركات الكهربائية.

في الواقع ستستثمر الشركة الأمريكية الضخمة 35 مليار دولار في تطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة حتى عام 2025، وتأمل بالحصول على مجموعة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2035. ويشير تقرير حديث إلى أن المجموعة لن تلتزم بتحويل جميع سياراتها أو علاماتها التجارية للمحركات الكهربائية، وعلى الأخص شيفرولية وجي إم سي.

حتى بدون تأكيد رسمي من جنرال موتورز حتى الآن، يمكننا أن نفهم توجهة شركات السيارات لهذا الاتجاه المتوزان لأجل ضمان سلامة الانتقال للمحركات الكهربائية بدلاً من الاستعجال غير الآمن والمنطوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية أشارت لها شركات مثل بي إم دبليو التي لم تلتزم بالمحركات الكهربائية منذ البداية.

المصدر: سعودى شفت

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